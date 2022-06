Bypoll results 2022: 10 सीट पर उपचुनाव, बीजेपी ने 5 सीट पर किया कब्जा, जानें कांग्रेस और आप का हाल, किस सीट पर किसने मारी बाजी

Highlights उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ व पंजाब के संगरूर लोकसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव हुआ था। दिल्ली का राजिंदर नगर, झारखंड के रांची जिले का मंदार और आंध्र प्रदेश का आत्माकुरु सीट शामिल हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आजम खान और पंजाब के सीएम भगवंत मान का राजनीतिक भविष्य दांव पर था।

Bypoll results 2022: दिल्ली और पांच अन्य राज्यों की तीन लोकसभा और सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। 23 जून को मतदान और 26 जून को मतगणना पूरा हुआ। इस उपचुनाव में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आजम खान और पंजाब के सीएम भगवंत मान का राजनीतिक भविष्य दांव पर था।

निर्वाचन आयोग ने सात विधानसभा क्षेत्रों और तीन लोकसभा सीटों के लिए परिणाम घोषित किए। भाजपा ने तीन लोकसभा सीटों में से दो पर जीत हासिल की और एक शिअद (अमृतसर) को मिली। सात विधानसभा सीटों में से, भाजपा ने तीन, कांग्रेस ने दो और एक-एक सीट AAP और YSRCP के खाते में गई।

UP | My priority will be to begin stagnant development works here at the earliest. I would only have 1.5 years but would try my best to get everything done within that time frame: BJP's Dinesh Lal Yadav 'Nirahua' on his victory from Azamgarh in by-poll pic.twitter.com/CTo4rhcLNM