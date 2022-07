ByeByeModi, गैस के दाम रु 1105- प्रयागराज में लगे पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग, प्रेस मालिक, वर्कर्स और ठेकेदार समेत 5 गिरफ्तार

Highlights प्रयागराज में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग लगाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में पांच लोगों को पकड़ा गया है। इसमें प्रेस मालिक, ठेकेदार और होर्डिंग लगाने वाले वर्कर्स भी शामिल है।

प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज (Prayagraj) में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग लगाने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनबीटी की एक खबर के मुताबिक, मामले में पुलिस ने प्रेस के मालिक और पोस्टर लगाने वाले कुछ वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया है। खबर के अनुसार, होर्डिंग पर हैशटैग देकर बाय-बाय मोदी लिखा हुआ था और इससे जुड़े कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। पुलिस ने मामला दर्द कर कार्रवाई की थी जिसमें कई लोग गिरफ्तार हुए है।

एनबीटी के अनुसार, आरोपियों ने प्रयागराज के पुलिस लाइन के ठीक सामने स्टैनली रोड पर यह एड लगाया था। उन लोगों ने नगर निगम के विज्ञापन बोर्ड पर पोस्टर लगाया था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सभी जगहों से आपत्तिजनक होर्डिंग को हटाया और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। खबर के मुताबिक, मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इसकी जांच अभी जारी है।

खबर के मुताबिक, चौकी प्रभारी कटरा हरेंद्र सिंह ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को यह होर्डिंग लगाई गई थी। उनके अनुसार, इस होर्डिंग में पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक कमेंट किए गए थे। बताया जाता है कि इस होर्डिंग में गैस के दाम, नौकरी और किसान को लेकर टिप्पणी की गई थी। यही नहीं इन एड के नीचे गैस सिलेन्डर की भी फोटो देखने को मिली है जिसके पास 1105 रुपए लिखे हुए थे।

Prayagraj @Uppolice has filed a case against unknown people. Investigation is also being done as to who had put up these posters.#ByeByeModi Trend... pic.twitter.com/Wi9Y4ZwN5h