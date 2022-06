'उपद्रवी याद रखें, हर शुक्रवार के बाद शनिवार जरूर आता है' बुलडोजर की चेतावनी देते हुए बोले सीएम योगी के मीडिया सलाहकार

Highlights कैप्शन के साथ अपने इस ट्वीट में उन्होंने बुलडोजर की तस्वीर शेयर की हरियाणा के बीजेपी के नेता ने कहा- शनिवार को 'बुलडोजर डे' घोषित किया जाए

लखनऊ: पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर पर विवादित टिप्पणी पर यूपी के कई शहरों में हिंसक झड़पों के एक दिन बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने शनिवार को एक परोक्ष चेतावनी ट्विटर पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, 'याद रखें, हर शुक्रवार के बाद शनिवार होता है।' इस कैप्शन के साथ अपने इस ट्वीट में उन्होंने बुलडोजर की तस्वीर शेयर की है।

उनके इस ट्वीट में दंगाइयों और पत्थरबाजों को साफ संदेश दिया गया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने पर उनके खिलाफ बुल्डोजर वाली कार्रवाई होगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा ईकाई के मीडिया सेल के इन चार्ज अरुण यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में तंज कसते हुए कहा कि अब शुक्रवार को स्टोन डे हो गया है। उन्होंने कहा, शनिवार को 'बुलडोजर डे' घोषित किया जाना चाहिए।

Now Friday being Stone-Day

Saturday should be declared as " Bulldozer Day "