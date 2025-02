Budget 2025: वरिष्ठ नागरिकों को राहत, TDS लिमिट 50 हजार से 1 लाख हुई

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज देश का आम बजट पेश कर दिया है। बजट में वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को युक्तिसंगत बनाया जाएगा और इसे 50,000 रुपये से दोगुना करके 1 लाख रुपये किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं उन दरों और सीमाओं की संख्या को कम करके स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं, जिनके बारे में टीडीएस कटौती योग्य है। इसके अलावा, बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए कर कटौती की सीमा राशि बढ़ाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से दोगुना करके 1,00,000 रुपये किया जा रहा है।"

#UnionBudget2025 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, " I am now happy to announce that there will be no income tax up to an income of Rs 12 lakhs." pic.twitter.com/rDUEulG3b9

उन्होंने कहा, "मेरे कर प्रस्ताव व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने और अनुपालन बोझ को कम करने की भावना से निर्देशित हैं।"

इन प्रस्तावों के उद्देश्यों में मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ व्यक्तिगत आयकर सुधार, कठिनाइयों को कम करने के लिए टीडीएस और टीसीएस को युक्तिसंगत बनाना और रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।

गौरतलब है कि 1 अक्टूबर, 2024 से सरकार ने नियोक्ताओं के लिए वेतन से काटे जाने वाले टीडीएस की गणना करते समय गैर-वेतन आय पर काटे गए टीडीएस/टीसीएस का लाभ देना अनिवार्य कर दिया है। वेतन से टीडीएस काटते समय गैर-वेतनभोगी आय पर टीडीएस/टीसीएस के माध्यम से पहले से चुकाए गए कर को समायोजित करने से वेतनभोगी कर्मचारी के लिए टीडीएस देयता कम हो सकती है। वेतन आय से अतिरिक्त टीडीएस काटे जाने की घटनाओं को कम करने के लिए यह संशोधन पेश किया गया था।

#UnionBudget2025 | FM says, "I propose to rationalise TDS by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for TDS on interest for senior… pic.twitter.com/wOfyVSlsgB