Budget 2024 LIVE: "मुश्किल दौर में भी चमक रही भारतीय अर्थव्यवस्था...", बजट भाषण में बोलीं निर्मला सीतारमण

Nirmala Sitharaman Budget Speech LIVE: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने लगातार 7वें बजट प्रस्तुति कर रही हैं। मोदी सरकार 3.0 का यह पहला बजट है जो आज लोकसभा में पेश किया जा रहा है। ऐसे में देश को आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या सीतारमण मध्यम वर्ग को बहुप्रतीक्षित कर राहत प्रदान करती हैं, जिससे उनके हाथों में अधिक पैसा बचेगा, क्योंकि कर उछाल है। इसके अलावा, बाजार को यह भी उम्मीद है कि राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक कम करने के लिए राजकोषीय ग्लाइड पथ पर बने रहना चाहिए।

अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, "भारत की आर्थिक वृद्धि मुश्किल दौर में भी बनी हुई है जो आने वाले सालों में भी ऐसे ही रहेगी।"

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है और 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, जैसा कि अंतरिम बजट में बताया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है/ किसानों के लिए, हमने वादे को पूरा करते हुए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है।"

