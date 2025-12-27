बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनावः उद्धव ठाकरे से मिले जयंत पाटिल, बिहार की तरह अभी तक गठबंधन का ऐलान नहीं?, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर

Brihanmumbai Municipal Corporation Elections: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया ।

मुंबईः राकांपा (एसपी) के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से कुछ दिन पहले, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव में दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन पर चर्चा के लिए शुक्रवार को यहां शिवसेना (उबाठा) के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। पाटिल की उद्धव ठाकरे से मुलाकात करीब दो घंटे तक चली। यह मुलाकात ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ में हुई। दो दिन पहले ही उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया ।

ठाकरे से मुलाकात के बाद में पाटिल ने पत्रकारों से कहा कि शिवसेना (उबाठा) प्रमुख के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन दोनों पक्ष अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री पाटिल ने कहा कि राकांपा (एसपी) को आशा है कि अच्छे नतीजों के लिए महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के घटक दलों को बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राकांपा (एसपी) के बीच भी इस संबंध में बातचीत जारी है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी शिवसेना (उबाठा) के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। हम एमवीए का हिस्सा हैं। हमारा प्रयास शिवसेना (उबाठा) के साथ (नगर निगम चुनावों के लिए) गठबंधन बनाना है।’’

राकांपा (एसपी) का रुख है कि 2017 में बीएमसी के चुनाव में अविभाजित राकांपा ने जितनी सीट जीती थी, उसे उतनी सीट मिलनी चाहिए। इससे पहले दिन में, राकांपा (एसपी) की मुंबई इकाई की अध्यक्ष राखी जाधव ने कहा था कि पार्टी को अपने गठबंधन सहयोगियों से 15-20 सीटें मिलने की उम्मीद है।

पार्टी के एक नेता के अनुसार, अविभाजित राकांपा ने 2017 में बीएमसी की 227 में से 106 सीट पर चुनाव लड़ा था और वह नौ सीट पर विजयी रही थी। हाल ही में, शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (एसपी) के एक नेता ने कहा था कि पार्टी कांग्रेस के साथ जाने के बजाय शिवसेना (उबाठा) और मनसे के साथ गठबंधन में बृहन्मुंबई नगरपालिका चुनाव लड़ने की इच्छुक है।

कांग्रेस ने कहा था कि वह बीएमसी चुनाव ‘समान विचारधारा वाली पार्टियों’ के साथ लड़ना चाहती है, लेकिन मनसे के साथ हाथ मिलाने के विचार का समर्थन नहीं करती। पार्टी की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि वह उन लोगों के साथ गठबंधन नहीं कर सकती, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं या धमकी देने में लिप्त होते हैं। बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। 

