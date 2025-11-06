'क्या पागलपन है': राहुल गांधी के हरियाणा में वोटर-फ्रॉड के आरोप पर ब्राज़ीलियन मॉडल का आया जवाब
By रुस्तम राणा | Updated: November 6, 2025 14:45 IST2025-11-06T14:45:10+5:302025-11-06T14:45:10+5:30
मॉडल ने राहुल गांधी के इस दावे पर जवाब दिया कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान कथित वोटर फ्रॉड में उसकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। उसने हैरानी जताई और इस स्थिति को 'पागलपन' कहा।
नई दिल्ली: ब्राज़ीलियन मॉडल, जिसकी तस्वीर का इस्तेमाल कथित तौर पर हरियाणा में वोटर फ्रॉड के लिए किया गया था, उसकी पहचान लारिसा के तौर पर हुई है। मॉडल ने राहुल गांधी के इस दावे पर जवाब दिया कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान कथित वोटर फ्रॉड में उसकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। उसने हैरानी जताई और इस स्थिति को 'पागलपन' कहा, क्योंकि इस्तेमाल की गई तस्वीर पुरानी थी और इस कथित गड़बड़ी में उसका कोई हाथ नहीं था।
लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने बुधवार को चुनाव आयोग और बीजेपी पर "हरियाणा में कांग्रेस को हराने के लिए मिलीभगत" का आरोप लगाया। गांधी ने कहा कि 10 बूथों पर ब्राज़ीलियन मॉडल की फोटो का इस्तेमाल किया गया ताकि नकली वोटरों को वोट डालने देकर धोखाधड़ी से वोटिंग कराई जा सके। गुरुवार को मॉडल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह अपने बारे में बात कर रही थी।
वीडियो में, लारिसा ने यह जानकर हैरानी जताई कि उनकी फोटो का इस्तेमाल कथित तौर पर हरियाणा की वोटर लिस्ट में कई बार किया गया है। पुर्तगाली में बात करते हुए, उन्होंने मज़ाक में कहा, “दोस्तों, मैं आपको एक मज़ाक सुनाती हूँ। वे मेरी एक पुरानी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। तब मैं शायद 18-20 साल की रही होंगी… मुझे नहीं पता कि यह कोई चुनाव है, भारत में वोटिंग के बारे में कुछ है!”
Brazilian model and digital influencer Larissa Bonesi again reacted on Rahul Gandhi expose https://t.co/hEfv7D0q0Kpic.twitter.com/1XEPaUxaiv— ExtraOrdinary (@Extreo_) November 6, 2025
राहुल गांधी ने क्या कहा?
राहुल गांधी ने बुधवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल ने हरियाणा चुनाव में 22 बार वोट डाला। राहुल गांधी ने कहा, "...कांग्रेस 22,000 वोटों से चुनाव हार गई...यह महिला कौन है?...उसने हरियाणा में 10 अलग-अलग बूथों पर 22 बार वोट डाला। उसके कई नाम हैं...इसका मतलब है कि यह एक सेंट्रलाइज़्ड ऑपरेशन है...यह महिला एक ब्राज़ीलियन मॉडल है। यह एक स्टॉक फ़ोटो है और वह हरियाणा में ऐसे 25 लाख रिकॉर्ड में से एक है...।"