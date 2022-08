BrahMos misfiring incident: पाकिस्तान में गलती से मिसाइल दागने के आरोप में वायुसेना ने 3 अधिकारियों को किया बर्खास्त

Highlights ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायरिंग घटना के लिए मुख्य रूप से तीन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया जिन अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है उनमें एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल 9 मार्च 2022 को हुई थी ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायरिंग की घटना

नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना ने गलती से पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल दागने के मामले में अपने 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। मंगलवार को वायुसेना ने कहा 9 मार्च 2022 को ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायरिंग घटना के लिए मुख्य रूप से तीन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। अधिकारियों को आज, 23 अगस्त को बर्खास्तगी के आदेश दिए गए हैं। भारतीय वायु सेना के अधिकारी ने कहा कि जिन अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है उनमें एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल हैं। अधिकारी मानक संचालन प्रक्रियाओं से भटक गए जिसके कारण मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हुई।

The officials who have been terminated from service include a Group Captain, a Wing Commander and a Squadron Leader. The officers deviated from the standard operating procedures which led to the accidental firing of the missile: Indian Air Force (IAF) officials https://t.co/RaFunyuSZF