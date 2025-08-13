धूर्त’ हैं ब्राह्मण समुदाय?, उद्धव बालासाहेब ठाकरे के विधायक भास्कर जाधव ने कहा-मराठाओं को ब्राह्मणों से ज़्यादा समर्थन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 13, 2025 11:05 IST2025-08-13T11:02:33+5:302025-08-13T11:05:39+5:30

भाजपा ने ब्राह्मण समुदाय को मैदान में उतारा है और मेरे बयान की निंदा करते हुए एक पत्र जारी किया है। मेरा जन्म मराठा समुदाय में हुआ है और मेरा भी आत्मसम्मान है।”

file photo

Highlightsमराठाओं को ब्राह्मणों से ज़्यादा समर्थन प्राप्त है। मुझे पता था कि मुस्लिम समुदाय मुझे वोट देगा।जाधव अपने रुख पर अड़े रहे।

मुंबईः शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के गुहागर सीट से विधायक भास्कर जाधव ने ब्राह्मण समुदाय को कथित तौर पर ‘‘धूर्त’’ कहकर विवाद खड़ा कर दिया है। विधायक ने सोमवार को गुहागर में कहा, ‘‘छोटे समुदाय (जातियां) एक साथ आए और (चुनावों में) मेरे पीछे खड़े हो गए।’’ जाधव ने कहा, ‘‘अगर मराठा समुदाय इसे गंभीरता से लेता है तो एक बड़ा वर्ग मराठों के साथ खड़ा है। मराठाओं को ब्राह्मणों से ज़्यादा समर्थन प्राप्त है। अगर कोई एक ब्राह्मण भी है तो वह भारी पड़ सकता है। वे धूर्त हैं। मुझे पता था कि मुस्लिम समुदाय मुझे वोट देगा।’’

मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विधायक ने 2024 के विधानसभा चुनाव में रत्नागिरी जिले के गुहागर से 2,830 मतों के मामूली अंतर से जीत हासिल की। जाधव की टिप्पणी के बाद, गुहागर के ब्राह्मण समुदाय ने एक बयान जारी कर उनकी टिप्पणी की निंदा की। हालांकि, जाधव अपने रुख पर अड़े रहे।

उन्होंने कहा, “भाजपा ने ब्राह्मण समुदाय को मैदान में उतारा है और मेरे बयान की निंदा करते हुए एक पत्र जारी किया है। मेरा जन्म मराठा समुदाय में हुआ है और मेरा भी आत्मसम्मान है।” विधायक ने कहा, “उन्होंने (ब्राह्मण समुदाय ने) सोचा था कि मैं माफी मांग लूंगा। जिन्होंने छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी और महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा... क्या वे मुझे छोड़ेंगे?”

टॅग्स :MaharashtraShiv SenaUddhav ThackerayMumbaiBJPमहाराष्ट्रशिव सेनाउद्धव ठाकरेमुंबई