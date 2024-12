BPSC Students Protest: प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल

BPSC Students Protest:बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अभ्यर्थियों ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में फिर से परीक्षा की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। प्रतिबंधों और पुलिस द्वारा उन्हें तितर-बितर करने के प्रयासों के बावजूद, अभ्यर्थियों ने जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर आज प्रदर्शन स्थल पर आंदोलनकारी छात्रों के साथ शामिल हुए।

रैली का आह्वान प्रशांत किशोर ने किया था, जिन्होंने छात्रों से पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास 'छात्र संसद' (छात्रों का जमावड़ा) के लिए इकट्ठा होने का आग्रह किया था। हालांकि, अधिकारियों ने इस आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने छात्रों से गांधी मैदान खाली करने को कहा, लेकिन छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह पोस्टर और बैनर लेकर गांधी मैदान पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और गांधी प्रतिमा के करीब पहुंच गए।

प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के चलते बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा (सीसीई), 2024 को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी एक सप्ताह से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कई दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। उनका तर्क है कि परीक्षा को रद्द करने का आदेश पूरे बोर्ड में दिया जाना चाहिए क्योंकि केवल एक केंद्र के लिए दोबारा परीक्षा कराना "समान अवसर" के सिद्धांत के खिलाफ होगा।

#WATCH | Bihar | BPSC aspirants continue their protest in Patna's Gandhi Maidan, demanding a re-exam to be held for the 70th BPSC prelims pic.twitter.com/nLyts8FAtC