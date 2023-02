परीक्षा हॉल में 500 लड़कियों के बीच 'फंसा' अकेला युवक, हुआ कुछ ऐसा की उड़ गए सबके होश

Highlights बिहार के नालंदा में 12वीं की परीक्षा के दौरान एक छात्र हुआ बेहोश। छात्र के बेहोश होने का कारण परीक्षा केंद्र में लड़कियों का होना। छात्र का परीक्षा केंद्र लड़कियों के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र में हो गया, जहां वह अकेला होने के कारण घबरा गया और बेहोश हो गया।

पटना:बिहार के नालंदा में एक अजीबो-गरीब मामला समाने आया, जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। ये मामला है बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जाम का, जहां परीक्षा के पहले दिन बुधवार को एक युवक परीक्षा केंद्र में बेहोश हो गया।

किशोर के बेहोश होने का कारण बड़ा ही हैरान करने वाला है। दरअसल, किशोर जिस कमरे में परीक्षा देने के लिए बैठा वहां केवल वहीं अकेला लड़का था। पूरी क्लास में सिर्फ लड़कियां ही परीक्षा दे रही थी। एक कमरे में 50 लड़कियां थी, जिनके साथ किशोर खुदको अकेला पाकर घबरा गया और बेहोश हो गया। आनन-फानन में किशोर को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके बेहोश होने की वजह घबराहट बताई।

When a boy finds himself alone in a room with 500 girls



