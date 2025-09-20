ट्रेनों में बोतलबंद पानी हुआ सस्ता, जीएसटी कटौती के बाद भारतीय रेलवे ने रेल नीर की कीमतें घटाईं, जानें नई कीमतें
By रुस्तम राणा | Updated: September 20, 2025 22:13 IST2025-09-20T22:13:34+5:302025-09-20T22:13:34+5:30
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, रेल नीर की 1 लीटर की बोतल की कीमत ₹15 से घटाकर ₹14 कर दी गई है, जबकि 500 मिलीलीटर की बोतल अब ₹10 की बजाय ₹9 में मिलेगी।
नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि जीएसटी दरों में हालिया कटौती के परिणामस्वरूप ट्रेनों में उपलब्ध बोतलबंद पेयजल - रेल नीर - सस्ता हो जाएगा। इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने अपने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत कई उत्पादों पर शुल्क कम किया और स्लैब को चार से घटाकर दो कर दिया। जीएसटी के ये सुधार 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं।
रेल नीर की नई कीमत
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, रेल नीर की 1 लीटर की बोतल की कीमत ₹15 से घटाकर ₹14 कर दी गई है, जबकि 500 मिलीलीटर की बोतल अब ₹10 की बजाय ₹9 में मिलेगी। नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। मंत्रालय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "जीएसटी में कमी का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, रेल नीर की अधिकतम बिक्री कीमत एक लीटर के लिए 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और आधा लीटर के लिए 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।"
संशोधित एमआरपी देश भर के रेलवे परिसरों और ट्रेनों में बिकने वाली विभिन्न ब्रांडों की अन्य चुनिंदा पैकेज्ड पेयजल बोतलों पर भी लागू होगी। परिपत्र में कहा गया है, "तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।" 3 सितंबर को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 12% और 28% की दरों को मिलाकर जीएसटी दरों को 5% और 18% की दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने देश भर के उद्योगों से आगामी जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का भी आग्रह किया ताकि घरेलू उत्पादों की माँग बढ़े और भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत हो।
वस्तुओं के लिए संशोधित कर स्लैब क्या हैं?
जीएसटी दर में कटौती की घोषणा के बाद, कई उपभोक्ता ब्रांडों ने अपने उत्पादों की कीमतों में कमी की घोषणा की, जिनमें अमूल, एचयूएल, लॉरियल और हिमालया शामिल हैं। 5% स्लैब में आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ शामिल हैं, जिनमें पहले से पैक नमकीन, भुजिया, सॉस, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफ़ी, घी, मक्खन, चॉकलेट आदि शामिल हैं। कृषि और चिकित्सा उपकरण भी इसी कर स्लैब के अंतर्गत आते हैं। मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, 18% स्लैब को अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक मानक दर के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसमें छोटी कारों और मोटरसाइकिलों जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी उपभोक्ता वस्तुएँ शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% का स्लैब है, जिसमें तंबाकू और पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी और वातित शर्करायुक्त पेय पदार्थ जैसे उत्पाद, साथ ही उच्च श्रेणी की मोटरसाइकिल और हेलीकॉप्टर जैसे विलासितापूर्ण वाहन शामिल हैं।