Bomb Threat In UP: कानपुर के 10 स्कूलों में बम की धमकी मिलने से मचा हड़कंप, रूस से भेजा ईमेल

Bomb Threat In UP: हाल के दिनों में दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। राजधानी के बाद अब उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी ऐसी ही खबर सामने आई है। बुधवार को कानपुर के करीब 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस खबर के बात से स्कूल में हड़कंप मच गया और प्रशासन सतर्क हो गया। आनन-फानन में स्कूल खाली करा लिया गया है।

सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते को स्कूल भेजा गया, जहां तलाश जारी है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिला प्रशासन ने परिसर को साफ करने के लिए बम निरोधक दस्ते को स्कूलों में भेजा है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) हरीश चंदर ने कहा कि पुलिस की साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है, "कानपुर पुलिस को विभिन्न स्कूलों में बम की धमकी के बारे में सूचना मिली। साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस धमकी और पिछले बम धमकियों के बीच एक लिंक स्थापित करने के लिए जो कई स्कूलों, हवाई अड्डों और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की पूरी तरह से निगरानी करें।

पुलिस का कहना है कि ईमेल रूस स्थित सर्वर के माध्यम से आए हैं। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे घबराहट की स्थिति पैदा न करें।

Watch: Kanpur JCP Harish Chandra says, "A threatening email has been received by several schools, mentioning around 10 schools being targeted for bombing; Cyber crime investigation is underway, and all schools are being closely monitored" pic.twitter.com/xByW5wMdPM