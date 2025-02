Bomb Threat: Delhi-NCR के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, घर भेजे गए छात्र; पुलिस की छानबीन शुरू

Bomb Threat: दिल्ली के एक प्रमुख कॉलेज और एक स्कूल को शुक्रवार को बम की धमकी वाला ईमेल मिला, जिसके बाद पुलिस ने परिसर की तलाशी के लिए बम निरोधक इकाइयों और श्वान दस्तों को तैनात किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। धमकी भरे ईमेल दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और मयूर विहार के एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल को भेजे गए थे।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘सुबह सात बजकर 42 मिनट पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। हमारे बम निरोधक और श्वान दस्ते पूरे परिसर की जांच कर रहे हैं।’’

#WATCH | Visuals of Bomb Disposal Squad arriving at Shiv Nadar School Noida - one of the several schools of Delhi-NCR region that received a bomb threat today



The Expressway Police team, Bomb Squad, Fire Brigade and Dog Squad are checking the school premises. Senior police… pic.twitter.com/A6y0dYnn4T