बॉलीवुड किंग शाहरूख खान की फिल्म 'पठान' की ट्विटर पर हो रही है आलोचना, जानिए लोगों का कैसा है रिएक्शन

Highlights शाहरूख खान की फिल्म पठान को लेकर सोशल मीडिया पर लोग प्रदर्शित कर रहे हैं गुस्सा ट्विटर पर लोग दक्षिण भारत की फिल्मों का हवाला देकर कर रहे हैं फिल्म की जबरदस्त आलोचना मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा फिल्म को मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे रिलीज

दिल्ली: बॉलीवुड स्टार शाहरूख खान की फिल्म 'पठान' अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पर फिल्माये गये गीत 'बेशर्म रंग' के कारण विवादों में फंसती जा रही है। सोशल मीडिया पर गीत 'बेशर्म रंग' को लेकर लोगों में इस कदर गुस्सा देखा जा रहा है कि लोग भावनाओं को आहत करने का हवाला देते हुए इस फिल्म पर ही बैन लगाने की मांग कर रहे हैं।

The difference between a South Indian film which pays tribute to our Bharatiya culture & traditions & a Bollywoodiya dirt which latches on to obscenity for gaining some success. No wonder the former is a blockbuster & no one watches the latter.#BollywoodKiGandagi#BoycottPathaanpic.twitter.com/9gixY7ICtp