BMC Elections 2026: 'मिटने वाली स्याही' को लेकर बड़ा ड्रामा, कार्रवाई की मांग के बाद राज्य चुनाव आयोग ने दी सफाई

मुंबई: गुरुवार को मुंबई में हाई-स्टेक बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनावों के लिए वोटिंग जारी रहने के दौरान, सोशल मीडिया पर कई दावे सामने आए, जिनमें विपक्षी नेताओं के दावे भी शामिल थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वोटर्स की उंगलियों पर निशान लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 'न मिटने वाली' स्याही को एसीटोन से मिटाया जा सकता है।

हालांकि बीएमसी ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि चल रहे नगर निगम चुनावों के दौरान वोटर्स की उंगलियों पर लगे स्याही के निशान मिटाए जा रहे थे। उधर, सियासी हंगामे के बाद राज्य चुनाव आयोग ने भी इस पर सफाई पेश की।

राज्य चुनाव आयोग ने क्या कहा?

राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर्स की उंगलियों पर लगाई गई पक्की स्याही को हटाने और इस तरह कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिशें गैर-कानूनी हैं। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति स्याही का निशान हटाने के बाद दोबारा वोट देने की कोशिश करता पाया गया, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य चुनाव आयोग के बयान में कहा गया, "पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स की उंगलियों पर लगाई गई पक्की स्याही को हटाने और इस तरह वोटिंग प्रक्रिया में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिशें गैर-कानूनी हैं। राज्य चुनाव आयोग ने साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति स्याही का निशान हटाने के बाद दोबारा वोट देने की कोशिश करता पाया गया, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

इसमें कहा गया, "अगर कोई पोलिंग स्टेशन पर लगाई गई स्याही को गैर-कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश करता है, तो संबंधित वोटर को दोबारा वोट देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस संबंध में निर्देश पहले ही पोलिंग स्टाफ को दिए जा चुके हैं। जब कोई वोटर वोट डालता है, तो उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसलिए, अगर स्याही का निशान हटा भी दिया जाए, तो भी वोटर दोबारा वोट नहीं दे सकता। जागरूकता बढ़ाने के लिए, ये निर्देश एक बार फिर सभी संबंधित लोगों को जारी किए गए हैं।"

बाद में एक बयान में, राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि शिकायतों की जांच का आदेश दिया गया है और साफ किया कि एसीटोन या नेल पॉलिश से पक्की स्याही हटाई जा सकती है, ये दावे झूठे हैं। वाघमारे ने पत्रकारों से कहा, "वोटर्स की उंगलियों पर इस्तेमाल किए जाने वाले मार्कर में इस्तेमाल होने वाली पक्की स्याही 2011 से इस्तेमाल हो रही है। ये मार्कर उसी कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं और उसी स्याही के कंपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। स्याही लगाने के बाद सूखने में 10 से 12 सेकंड लगते हैं, और एक बार सूखने के बाद इसे मिटाया नहीं जा सकता। वोटर्स के बीच कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए स्याही के बारे में सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट करना गलत है और इससे कानूनी कार्रवाई हो सकती है।"

आपको बता दें कि एसीटोन एक रंगहीन, वाष्पशील और ज्वलनशील ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल कई चीज़ों को घोलने की क्षमता के कारण नेल पॉलिश रिमूवर, पेंट थिनर और सफाई एजेंटों में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

