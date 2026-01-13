BMC Polls: बीएमसी की लड़ाई! सीएम फडणवीस ने ठाकरे कज़न्स की पुरानी 'दुश्मनी' की क्लिप चलाई | Watch

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक हुए शिवसेना (उबाठा) अध्यक्ष उद्धव और एमएनएस नेता राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 जनवरी को होने वाला मुंबई नगर निकाय चुनाव इन चचेरे भाइयों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, न कि मराठी लोगों के लिए।

सोमवार को, नगर निकाय चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से एक दिन पहले, बीजेपी-शिवसेना गठबंधन के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने जोर देकर कहा कि मुंबई महाराष्ट्र का एक अभिन्न अंग है और कोई भी इसे अलग करने की हिम्मत नहीं कर सकता।

महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। 15,000 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। अकेले BMC में कुल 227 वार्ड हैं, जिनमें 1,700 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे।

नगरपालिका चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। आइकॉनिक शिवाजी पार्क में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए रैली में, मुख्यमंत्री ने उद्धव और राज ठाकरे के एक-दूसरे पर हमला करते हुए पुराने वीडियो दिखाए। 20 साल की दूरी के बाद हाल ही में इन चचेरे भाइयों ने नगरपालिका चुनावों के लिए हाथ मिलाया है।

फडणवीस ने आयोजकों से ठाकरे भाइयों के वीडियो क्लिप चलाने को कहा, जो 2005 में अलग हो गए थे और पहले एक-दूसरे की आलोचना करते थे, और कहा कि उन्हें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे की इस टिप्पणी पर कि मुंबई नगर निकाय चुनाव मराठी लोगों के लिए आखिरी चुनाव होगा, फडणवीस ने कहा, "आपका अपना अस्तित्व खतरे में है।"

उन्होंने ठाकरे भाइयों का ज़िक्र करते हुए कहा, "(BMC) चुनाव मुंबई, मराठी बोलने वालों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि आपके अपने अस्तित्व के लिए खतरा है।" इन दोनों भाइयों की पार्टियां ₹74,000 करोड़ से ज़्यादा के बजट वाले भारत के सबसे बड़े और सबसे अमीर नगर निकाय पर कंट्रोल के लिए BJP-शिवसेना गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं।

उद्धव ठाकरे के पूर्व सहयोगी फडणवीस ने ऐलान किया कि उनका मकसद मुंबई में महायुति का मेयर बनाना और पारदर्शी नागरिक शासन का दौर लाना है। उन्होंने वादा किया, "हम शहर को बदल देंगे," और लोगों से गुरुवार के चुनावों में बीजेपी और शिवसेना को वोट देने की अपील की।

सीएम ने बीएमसी में अविभाजित शिवसेना के दो दशक से ज़्यादा के शासन की आलोचना की और सवाल उठाया कि उसके नेतृत्व ने मराठी बोलने वालों के लिए क्या किया, जिन्हें अब खतरे में रहने वाला बताया जा रहा है।

फडणवीस ने ठाकरे परिवार पर हमला करते हुए कहा, "इतने सालों तक नागरिक शासन में सत्ता में रहने के बावजूद, (एकजुट) शिवसेना मराठी बोलने वालों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही। ऐसी स्थिति के लिए ज़िम्मेदार लोगों को संरक्षक होने का दावा करने का कोई हक नहीं है। आप मुंबई या मराठी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।"

सीएम ने कहा कि यह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार (नवंबर 2019-जून 2022) थी जिसने नई शिक्षा नीति के तहत राज्य में क्लास 1 से 12 तक हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला किया और 2019 से पहले उनकी सरकार द्वारा जारी किए गए धारावी रीडेवलपमेंट टेंडर को भी रद्द कर दिया।

उन्होंने कहा, "जब हम सत्ता में आए, तो हमने महसूस किया कि एमवीए सरकार का टेंडर सही नहीं था। हमने यह काम धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (DPR) को सौंपा, जिसमें राज्य सरकार एक बड़ी हिस्सेदार है और अडानी ग्रुप डेवलपर है।"

इस मेगा प्रोजेक्ट में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी को एक आधुनिक, नियोजित टाउनशिप में बदलना शामिल है, जिसमें इसके निवासियों को स्थायी घर देने के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल जगहें बनाना भी शामिल है।

Web Title: BMC Polls 2026 CM Fadnavis plays old ‘rivalry’ clips of Thackeray cousins as campaigning ends today | Watch