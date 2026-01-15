BMC Polls 2026: एशिया का सबसे धनी नगर पालिका BMC, जिसका बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा, जानें कहां खर्च होता है ये पैसा

BMC Polls 2026: मुंबई न सिर्फ़ एशिया की अरबपतियों की राजधानी है, बल्कि एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका का घर भी है। मुंबई की नगर निगम, बृहन्मुंबई नगर निगम का सालाना बजट 74,427 करोड़ रुपये है, जो कम से कम पाँच भारतीय राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के कुल बजट से ज़्यादा है। यह बड़ी रकम BMC को देश की सबसे शक्तिशाली शहरी नागरिक संस्था बनाती है।

बीएमसी के फाइनेंस का पैमाना इतना बड़ा है कि बताया जाता है कि इसका बजट भूटान, मालदीव और फिजी जैसे लगभग 50 छोटे देशों के सकल घरेलू उत्पाद से भी ज़्यादा है। यह निगम की वैश्विक स्तर की आर्थिक ताकत को दिखाता है।

प्रॉपर्टी टैक्स बीएमसी की वित्तीय ताकत की रीढ़ बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, निगम ने अकेले प्रॉपर्टी टैक्स से लगभग 5,200 करोड़ रुपये कमाए, जबकि इसकी कुल राजस्व आय 43,159 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

इसकी तुलना में, गोवा का 2025-26 का बजट 28,162 करोड़ रुपये है - जो BMC के बजट के आधे से भी कम है। त्रिपुरा का 32,423 करोड़ रुपये का बजट भी BMC के वित्तीय आकार से बहुत कम है। मणिपुर ने 2025-26 के लिए 35,103 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें सामाजिक कल्याण और पूंजी निवेश शामिल है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश का बजट 39,842 करोड़ रुपये है।

यह चौंकाने वाला अंतर मुंबई के नागरिक प्रशासन के असाधारण आर्थिक पैमाने को दिखाता है। यह तुलना इस बात पर ज़ोर देती है कि मुंबई का नगर निगम प्रशासन किस वित्तीय पैमाने पर काम करता है जो पूरे भारतीय राज्यों को टक्कर देता है - और अक्सर उनसे आगे निकल जाता है, जिससे BMC की स्थिति एशिया की सबसे संसाधन-समृद्ध नागरिक संस्था के रूप में मज़बूत होती है।

कहां खर्च होता है बीएमसी का पैसा?

74,427 करोड़ रुपये के बजट में से, BMC ने पूंजीगत खर्च के लिए 43,166 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) अपने बजट का ज़्यादातर हिस्सा शहर की मुख्य ज़रूरतों जैसे सड़कें, पुल, सीवेज सिस्टम, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च करता है।

* 2024 में, BMC के रेवेन्यू का लगभग 47% मुंबई भर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया।

* पिछले 10 सालों में, सिविक बॉडी ने शहर के रखरखाव और अपग्रेडेशन पर लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

* इस दौरान BMC ने अस्पतालों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरी और विभिन्न वेलफेयर स्कीमों के लिए 10,700 करोड़ रुपये का ग्रांट दिया।

* पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशन और रखरखाव के लिए लगभग 36,300 करोड़ रुपये अलॉट किए गए।

* NDTV द्वारा बताए गए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च लगभग 8,600 करोड़ रुपये था, जिसमें ऑडिट, इंश्योरेंस, लीगल खर्च, एडवरटाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, फ्यूल, ट्रैवल, फ्रेट और गाड़ियों का रखरखाव शामिल है।

* पब्लिक हेल्थ पर खास ध्यान दिया गया:

* FY25 में वेक्टर-जनित बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए 99.5 करोड़ रुपये रखे गए।

* चूहों को कंट्रोल करने के उपायों के लिए 12.8 करोड़ रुपये अलग रखे गए।

* BMC मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्टर रहा है:

* 2012–13 और जनवरी 2025 के बीच BEST को 11,304.59 करोड़ रुपये दिए गए।

* 2025–26 के लिए:

* BMC ने BEST के लिए 1,000 करोड़ रुपये के ग्रांट का प्रस्ताव दिया।

* 15वें फाइनेंस कमीशन ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 992 करोड़ रुपये मंजूर किए।

* इस रकम में से 493.38 करोड़ रुपये पहले ही मिल चुके हैं और बांट दिए गए हैं।

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) सहित 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में आज वोटिंग हो रही है। हालांकि चुनाव मूल रूप से 2,869 सीटों के लिए होने थे, जिसमें BMC की 227 सीटें शामिल थीं, लेकिन अब ये चुनाव 2,801 सीटों पर होंगे क्योंकि 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं।

