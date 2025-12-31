बीएमसी चुनाव 2026ः 227 वार्ड और 2,516 लोगों ने भरा पर्चा, 30 दिसंबर को 2122 नामांकन, भाजपा-शिवसेना, ठाकरे बंधु और कांग्रेस नीत गठबंधन से टक्कर
BMC Elections 2026: 23 निर्वाचन अधिकारियों के पास दाखिल कुल 2,516 नामांकन पत्रों में से ‘एम-ईस्ट’ वार्ड को सबसे अधिक 183 नामांकन प्राप्त हुए।
मुंबईः बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए कुल 2,516 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 2,122 नामांकन अंतिम दिन ही जमा किए गए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 227 वार्डों वाले बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू हुई थी और 30 दिसंबर को समाप्त हुई। अधिकारियों के अनुसार, नामांकन पत्रों की जांच बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हो गई, जबकि उम्मीदवार दो जनवरी को अपराह्न तीन बजे तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं।
शहर के 23 निर्वाचन अधिकारियों के पास दाखिल कुल 2,516 नामांकन पत्रों में से ‘एम-ईस्ट’ वार्ड को सबसे अधिक 183 नामांकन प्राप्त हुए। इस वार्ड में गोवंडी, देवनार, चेंबूर, ट्रॉम्बे, मानखुर्द और अनिक जैसे इलाके शामिल हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि 29 दिसंबर तक 400 से कुछ अधिक नामांकन दाखिल हुए थे,
जबकि पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम क्षण तक चली बातचीत के कारण अंतिम दिन 2,122 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए। उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर तक कुल 11,391 नामांकन पत्र वितरित किए जा चुके हैं।
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में स्वाभिमानी पार्टी का महा विकास आघाड़ी को समर्थन
महाराष्ट्र के आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए स्वाभिमानी पार्टी ने महा विकास आघाडी (एमवीए) के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की और कहा है कि वह महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। स्वाभिमानी पार्टी के नेता एवं पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने विधान परिषद में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल को लिखे पत्र में कहा कि निकाय चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं, जब लोग बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कथित कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं।
शेट्टी ने सत्तारूढ़ दलों पर विकास के नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके चलते गरीब और आम नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। महा विकास आघाडी में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) शामिल हैं, जबकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, राकांपा और शिवसेना साझेदार हैं।
शेट्टी ने कहा कि एमवीए के उम्मीदवार जनहित के मुद्दों को उठाने और शहरी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए चुनाव मैदान में हैं। पत्र में कहा, “इसी को ध्यान में रखते हुए स्वाभिमानी पार्टी ने राज्यभर में निकाय चुनावों में महा विकास आघाडी के उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया है।” राज्य के 29 निकायों के लिए मतदान 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी।