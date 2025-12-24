BMC Elections 2026: उद्धव और राज ठाकरे के बीच सीट बंटवारे का क्या है फार्मूला? जानें

BMC Elections 2026: महाराष्ट्र में आज बड़े राजनीतिक बदलाव के साथ राज और उद्धव ठाकरे की पार्टी गठबंधन से साथ आ गई है। आगमी बीएमसी चुनाव के लिए दोनों भाई एक साथ है। बुधवार को मुंबई में दोनों नेताओं ने औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा की है। यह घोषणा लगभग दो दशकों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और व्यक्तिगत दूरी के बाद ठाकरे चचेरे भाइयों के ऐतिहासिक मिलन का प्रतीक है, जिससे शहर के राजनीतिक समीकरण काफी बदल गए हैं।

हालांकि, दोनों नेताओं ने सीट-बंटवारे की व्यवस्था का विवरण नहीं बताया, यह कहते हुए कि फॉर्मूला सही समय पर घोषित किया जाएगा। गोपनीयता के बारे में बताते हुए राज ठाकरे ने कहा, "एक अपहरणकर्ताओं का गिरोह है जिसने महाराष्ट्र में आतंक मचा रखा है। वे राजनीतिक लोगों को उनकी पार्टियों से भी अगवा कर रहे हैं। इसलिए, हम उनसे सावधान रह रहे हैं और संख्या को गुप्त रख रहे हैं।"

उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई की बात का समर्थन किया और इस मिलन के पीछे के इरादे को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "हम एक साथ रहने के लिए एक साथ आए हैं," जो एक चुनाव तक सीमित सामरिक व्यवस्था के बजाय दीर्घकालिक राजनीतिक सहयोग का संकेत देता है। राज ठाकरे ने आगे एक मजबूत बयान देते हुए घोषणा की कि मुंबई के अगले मेयर शिवसेना (UBT)-MNS गठबंधन से एक मराठी नेता होंगे।

उद्धव ने कहा कि दोनों पार्टियों ने नासिक नगर निगम के लिए सीट के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है जहां 15 जनवरी को चुनाव होने हैं, साथ ही मुंबई और राज्य के 27 अन्य नगर निगमों में भी चुनाव होने हैं। उद्धव ने कहा, ‘‘भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में जो हो रहा है उसे सहन न कर पाने वाले हमारे साथ आ सकते हैं।’’

इससे पहले दिन में, दोनों नेताओं ने अपने परिवारों के साथ शिवाजी पार्क में स्मृति स्थल स्मारक पर शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। उद्धव और राज ठाकरे, अपनी पत्नियों के साथ, शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और MNS नेता अमित ठाकरे भी मौजूद थे। इस संयुक्त उपस्थिति का गहरा प्रतीकात्मक महत्व था, जो ठाकरे परिवार के भीतर एकता को दर्शाता है और सुलह के राजनीतिक संदेश को मजबूत करता है।

