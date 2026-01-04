BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव, राज ठाकरे ने जारी किया घोषणापत्र 'वचन नामा', बीजेपी पर साधा निशाना

मुंबई: शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के राज ठाकरे, जो दो दशकों की राजनीतिक दुश्मनी के बाद एक साथ आए हैं, ने शनिवार को आने वाले मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए अपना संयुक्त घोषणापत्र -- वचन नामा -- जारी किया।

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अहम चुनावों के लिए घोषणापत्र जारी करते हुए, नेताओं ने कहा कि इसे "हमारी जनता के चरणों में" पेश किया गया है, और अपने गठबंधन को मराठी मानुष और मुंबई शहर के हितों की रक्षा के लिए एक ज़रूरी "शिव-शक्ति" (शिव की शक्ति) बताया।

15 जनवरी के चुनावों के लिए शिवसेना (UBT)-MNS गठबंधन के मुख्य वादों में किफायती घर, घरेलू काम करने वाली महिलाओं और कोली महिलाओं के लिए 'स्वाभिमान निधि' और स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन और शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना शामिल है।

गठबंधन ने वादा किया कि 'स्वाभिमान निधि' योजना के तहत घरेलू काम करने वाली महिलाओं और कोली महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये का भत्ता मिलेगा, जो मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना की तरह ही होगा, जिसमें 21 से 65 साल की एलिजिबल महिलाओं को इसी तरह का फायदा मिलता है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनकी दादी मीनाताई ठाकरे के नाम पर 'माँ साहेब' किचन शुरू किए जाएंगे, जहाँ 'शिव भोजन थाली' योजना की तर्ज पर 10 रुपये में नाश्ता और दोपहर का खाना मिलेगा।

विचाराधीन अन्य प्रस्तावों में 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ करना और पार्किंग नियमों में बदलाव करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोबारा बनाए गए भवनों में हर फ्लैट को एक पार्किंग स्लॉट मिले।

गठबंधन ने यह भी कहा कि अगर वे सत्ता में आते हैं, तो वे न्यूनतम किराया मौजूदा 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये कर देंगे, और नई बसें और रूट शुरू करेंगे, जैसा कि शिवसेना नेताओं ने पहले कहा था।

शिक्षा के क्षेत्र में, BMC द्वारा चलाए जा रहे 'मुंबई पब्लिक स्कूल' जूनियर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कक्षाएं देंगे। गिग वर्कर्स के लिए, घोषणापत्र में उन्हें ई-बाइक खरीदने में मदद करने के लिए 25,000 रुपये का ब्याज-मुक्त लोन देने का वादा किया गया है।

ठाकरे चचेरे भाइयों ने बीजेपी पर हमला किया

मेनिफेस्टो जारी करते हुए, नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर तीखा हमला किया और उस पर लोकतांत्रिक नियमों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया, “अब कोई लोकतंत्र नहीं बचा है। वोट चोरी के बाद, अब वे उम्मीदवार चुरा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए एक भयानक दौड़ चल रही है कि सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार बिना विरोध के जीतें।”

बीजेपी पर और हमला करते हुए उद्धव ने कहा, “मुझे यकीन है कि मुंबई का मेयर मराठी होगा, लेकिन बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि जब वे हमारे साथ सत्ता में थे, तो डिप्टी मेयर कौन थे।” उन्होंने यह भी मांग की कि जिन सीटों पर सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार बिना विरोध के चुने गए हैं, वहां दोबारा चुनाव कराए जाएं और ऐसे मामलों से जुड़े सभी रिटर्निंग अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाए।

राज ठाकरे ने भी बीजेपी-शिवसेना गठबंधन पर हमला किया और उस पर “महाराष्ट्र को यूपी-बिहार में बदलने” का आरोप लगाया। इस चलन को “राज्य के भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक” बताते हुए उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल को इसके परिणामों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।

पिछले चुनाव में क्या हुआ था?

2017 के नगर निगम चुनावों में, अविभाजित शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने 84 सीटें जीतीं। बीजेपी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वह 31 सीटों से बढ़कर 82 सीटों पर पहुँच गई, जो शिवसेना की सीटों से सिर्फ़ दो कम थीं। किसी भी पार्टी को 114 सीटों का बहुमत नहीं मिला, जिससे नतीजों के बाद राजनीतिक अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया। यह गतिरोध तब खत्म हुआ जब बीजेपी ने शिवसेना को बाहर से समर्थन दिया, जिससे शिवसेना अपने उम्मीदवार विश्वनाथ महाडेश्वर को मुंबई का मेयर बना पाई।

कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही, उसे सिर्फ़ 31 सीटें मिलीं, जो पिछली बार की 52 सीटों से काफ़ी कम थीं। अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने नौ सीटें जीतीं, जबकि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली MNS को बड़ा झटका लगा, उसकी सीटें पिछले चुनाव की 27 सीटों से घटकर सिर्फ़ सात रह गईं। अगले चुनाव 15 जनवरी को होने हैं, और वोटों की गिनती अगले दिन होने की उम्मीद है।

