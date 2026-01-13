BMC Elections 2026: चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज, 227 सीटों के लिए 1,700 उम्मीदवार मैदान में, जानें 15 जनवरी को वोटिंग से जुड़ी सारी जानकारी

BMC Elections 2026: मुंबई वोट देने के लिए पूरी तरह तैयार है! बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के चुनाव, महाराष्ट्र की 28 दूसरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों के चुनावों के साथ, गुरुवार, 15 जनवरी, 2026 को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होंगे। वोटों की गिनती अगले दिन, शुक्रवार, 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से होगी।

BMC चुनाव 2026 में क्या हो रहा है?

मुंबई को 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में बांटा गया है, जिसमें बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) इन वार्डों में सीवरेज, पब्लिक हेल्थ, कचरा मैनेजमेंट और दूसरे लोकल मुद्दों जैसी नागरिक सेवाओं की देखरेख करता है, जिन्हें A से T तक लेबल किया गया है।

हर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड को आगे छोटे-छोटे चुनावी वार्डों में बांटा गया है, जिनके लिए कॉर्पोरेटर चुने जाते हैं। कुल 227 चुनावी वार्ड हैं। इनमें से 113 जनरल कैटेगरी के तहत हैं, जबकि 114 सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व हैं, जिनमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाएं शामिल हैं।

BMC चुनाव हर पांच साल में कॉर्पोरेटर चुनने के लिए होते हैं, जो फिर BMC में अपने वार्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले नगर निगम चुनाव फरवरी 2017 में हुए थे, और पांच साल का कार्यकाल 7 मार्च, 2022 को खत्म हो गया था। तब से, BMC का प्रशासन सरकार द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर, यानी म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा किया जा रहा है।

इस साल, 1,700 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 879 महिलाएं और 821 पुरुष हैं। बहुमत बनाने और मुंबई के मेयर को चुनने के लिए, किसी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 114 सीटों की ज़रूरत होती है।

व्यक्तिगत रूप से वोट कैसे करें?

पहला पोलिंग अधिकारी वोटर लिस्ट में आपका नाम वेरिफाई करेगा और आपका ID प्रूफ चेक करेगा।

दूसरा अधिकारी आपकी उंगली पर न मिटने वाली स्याही लगाएगा, आपको एक पर्ची देगा, और वोटर रजिस्टर (फॉर्म 17A) में आपके सिग्नेचर लेगा।

पर्ची तीसरे पोलिंग अधिकारी को दें, अपनी स्याही लगी उंगली दिखाएं, और पोलिंग बूथ की ओर बढ़ें।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर अपने चुने हुए उम्मीदवार के सिंबल के बगल वाला बटन दबाएं।

VVPAT पर्ची देखें जिसमें उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और सिंबल 7 सेकंड के लिए दिखता है, इससे पहले कि वह सील किए गए बॉक्स में गिर जाए।

किसी को वोट नहीं देना चाहते? NOTA (इनमें से कोई नहीं) दबाएं।

जीतने के लिए कितनी सीटों की ज़रूरत है?

कुल सीटें: 227

जीतने के लिए ज़रूरी सीटें (साधारण बहुमत): 114

पोलिंग स्टेशनों पर ज़रूरी नियम

बूथ के अंदर मोबाइल फोन, कैमरे या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की इजाज़त नहीं है।

आप सही तरीके से वोट कैसे करें, यह समझने के लिए ऑफिशियल EVM-VVPAT डेमो वीडियो देख सकते हैं।

BMC चुनाव 2026 में चुनाव लड़ने वाली मुख्य पार्टियां / गठबंधन

भारतीय जनता पार्टी (BJP) – मुंबई में सत्ताधारी महायुति गठबंधन के हिस्से के रूप में ज़्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) – महायुति के बैनर तले BJP के साथ गठबंधन में, बड़ी संख्या में वार्डों में चुनाव लड़ रही है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) – स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है (हालांकि महायुति के साथ बातचीत चल रही थी)।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) – अपनी ताकत पर चुनाव लड़ रही है और दूसरे बड़े गठबंधनों के साथ गठबंधन में नहीं है।

वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) – बड़ी संख्या में सीटों (लगभग 200 तक) पर चुनाव लड़ने की तैयारी की घोषणा की है।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) – उम्मीदवार उतार रही है और चुनाव प्रचार में सक्रिय है।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) – कुछ इलाकों में उद्धव सेना के साथ तालमेल के तहत / स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ रही है।

अन्य उम्मीदवार

निर्दलीय उम्मीदवार — नगर निगम चुनावों में हमेशा की तरह, बड़ी पार्टियों के टिकट के बिना कई वार्डों में चुनाव लड़ रहे हैं।

छोटी क्षेत्रीय पार्टियां / स्थानीय मोर्चे — कुछ पार्टियां अलग-अलग वार्डों में उम्मीदवार उतार सकती हैं (कवरेज क्षेत्र और उम्मीदवार नामांकन के नतीजों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है)।

BMC चुनाव 2026 के बारे में ज़रूरी जानकारी

वोटिंग की तारीख: 15 जनवरी

वोटिंग का समय: सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक

कौन वोट दे सकता है: रजिस्टर्ड वोटर

वोटर डिटेल्स कैसे चेक करें: वोटर लिस्ट/वोटर स्लिप/आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन

क्या साथ ले जाएं: वैध वोटर ID (EPIC) या स्वीकृत वैकल्पिक ID

आचार संहिता की याद दिला दें: बूथ के पास फोन, कैमरे या प्रचार की अनुमति नहीं है

पहली बार वोट देने वालों के लिए टिप्स

अपना वोटर ID और पोलिंग बूथ पहले से चेक कर लें।

भीड़ से बचने के लिए अपने समय की योजना बनाएं।

आपका वोट मुंबई की सड़कों, पानी, परिवहन, स्वच्छता और स्थानीय सेवाओं का भविष्य तय करेगा। एक वोट भी मायने रखता है, जाएं, बटन दबाएं और अपनी आवाज़ सुनाएं!

