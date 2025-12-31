BMC Elections 2026: महायुति को बड़ा झटका, दो वार्डों में नॉमिनेशन रद्द, वोटिंग से पहले ही बाहर

By रुस्तम राणा | Updated: December 31, 2025

मुंबई के दो वार्डों में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिससे यह गठबंधन उन इलाकों में चुनावी मुकाबले से बाहर हो गया है।

मुंबई: बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनावों के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया मंगलवार को खत्म हो गई, और बुधवार को नॉमिनेशन पेपर्स की जांच शुरू हुई। मुंबई के दो वार्डों में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिससे यह गठबंधन उन इलाकों में चुनावी मुकाबले से बाहर हो गया है।

वार्ड 211 और 212 में महायुति रेस से बाहर

नॉमिनेशन रद्द होने के बाद, अब महायुति के पास वार्ड 211 और वार्ड 212 में कोई उम्मीदवार नहीं है। गठबंधन के समझौते के तहत वार्ड 211 शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को दिया गया था। हालांकि, पार्टी का उम्मीदवार ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन की शर्तों को पूरा नहीं कर पाया, जिसके कारण नॉमिनेशन रद्द हो गया।

वार्ड 212 में BJP उम्मीदवार डेडलाइन चूक गईं

वार्ड 212 में, बीजेपी उम्मीदवार मंदाकिनी खामकर भी डिसक्वालिफाई हो गईं। अधिकारियों के अनुसार, वह एबी फॉर्म मिलने के बाद नॉमिनेशन ऑफिस 15 मिनट देर से पहुंचीं। देरी के कारण, उनका नॉमिनेशन स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रक्रियात्मक चूक के कारण बीजेपी को इस वार्ड में चुनाव से बाहर होना पड़ा।

बीजेपी और शिंदे सेना दोनों के उम्मीदवार बाहर होने के कारण, इस घटना को महत्वपूर्ण बीएमसी चुनावों में महायुति गठबंधन के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि गठबंधन अब इन वार्डों में कुछ प्रभाव बनाए रखने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करने पर विचार कर सकता है।

वार्ड 212 में MNS मजबूत स्थिति में

इस स्थिति ने विरोधी पार्टियों के लिए मौके खोल दिए हैं, खासकर वार्ड 212 में। ठाकरे भाइयों के गठबंधन के हिस्से के रूप में एमएनएस से ​​चुनाव लड़ रहीं श्रीवानी हलदंकर प्रमुख उम्मीदवारों में से एक हैं।

उन्हें अखिल भारतीय सेना की गीता गावस्कर के साथ-साथ कांग्रेस और अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों से मुकाबला करना पड़ रहा है। हालांकि, इलाके में ठाकरे गुटों की मजबूत राजनीतिक ताकत को देखते हुए, राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि हलदंकर मजबूत स्थिति में हैं, जिससे MNS के इस वार्ड से अपना खाता खोलने की संभावना बढ़ गई है।

