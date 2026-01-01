बीएमसी चुनाव 2025ः कांग्रेस, भाजपा, आप, राकांपा (शप) और बसपा उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज, देखिए लिस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 1, 2026 15:53 IST2026-01-01T15:52:05+5:302026-01-01T15:53:06+5:30
BMC Elections 2025- बीएमसी सहित राज्य में 29 महानगर पालिका के लिए चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी।
मुंबईः बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के कई उम्मीदवारों के नामांकन अधूरे दस्तावेज, फॉर्म में त्रुटियों और अनिवार्य प्रमाणपत्र जमा नहीं करने के कारण खारिज कर दिए गए हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, नामांकन पत्र जमा कराने के अंतिम दिन 30 दिसंबर तक कुल 2,516 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। बुधवार को जांच के दौरान कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), आम आदमी पार्टी (आप), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और कई निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज किए गए। अधिकतर दलों ने बगावत से बचने के लिए अंतिम दो से तीन दिनों में ही सीट के बंटवारे को अंतिम रूप दिया और ‘ए’ व ‘बी’ फॉर्म (नामांकन जमा करने के लिए अहम दस्तावेज) जारी किए। इसके कारण 29 और 30 दिसंबर को नामांकन जमा करने की भारी भीड़ देखी गई।
अधिकारियों ने बताया कि उम्मीदवारों के चयन में देरी, आखिरी समय में दस्तावेजों की तैयारी, जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा नहीं करना और अधूरी जानकारी जैसे कारणों से नामांकन पत्र खारिज हुए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए गए हैं, वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
उन्होंने कहा कि जांच से जुड़ी सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक नामांकन पत्र निर्दलीय उम्मीदवारों के खारिज हुए हैं, हालांकि प्रमुख राजनीतिक दल भी इससे अछूते नहीं रहे। राकांपा (शप) के मामले में वार्ड 109 से उम्मीदवार भारत दनानी का नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिया गया।
एफ-साउथ वार्ड (वार्ड 200 से 206) में बसपा के एक उम्मीदवार का नामांकन इस कारण खारिज हुआ क्योंकि प्रस्तावक का नाम फॉर्म में दो बार दर्ज था। कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कन्नौजिया (वार्ड 226) का नामांकन जाति प्रमाणपत्र जमा नहीं करने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। इसी आधार पर वार्ड 226 से नामांकन दाखिल करने वाले आप उम्मीदवार नवनाथ लालगे का नामांकन भी खारिज कर दिया गया।
अधिकारियों के अनुसार, वार्ड 211 और 212 से भाजपा के दोनों उम्मीदवारों के नामांकन अधूरे दस्तावेजों और अन्य कमियों के कारण खारिज कर दिए गए। बीएमसी सहित राज्य में 29 महानगर पालिका के लिए चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू हुई थी और 30 दिसंबर को समाप्त हुई। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि दो जनवरी है, जबकि उम्मीदवारों की अंतिम सूची तीन जनवरी को प्रकाशित की जाएगी।