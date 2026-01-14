क्या है प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट?, बीएमसी चुनाव में किया जाएगा प्रयोग, कैसे करेगा काम?

Highlights BMC Election Padu Display Units: मशीनें निर्वाचन आयोग की हैं और ‘एम3ए’ प्रकार की हैं। BMC Election Padu Display Units: बीएमसी चुनावों के लिए किया जा रहा है। BMC Election Padu Display Units: गिनती बीईएल के तकनीशियनों की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

मुंबईः महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने बुधवार को कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए मतों की गिनती के दौरान तकनीकी दिक्कतें आने पर ही प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट (पाडू)का इस्तेमाल किया जाएगा। एसईसी ने मतदान से एक दिन पहले जारी बयान में ने कहा कि ‘पाडू’ का उपयोग करके परिणाम देखने की सुविधा केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही उपलब्ध होगी। आयोग ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा निर्मित मतदान मशीनों का उपयोग विशेष रूप से बृहस्पतिवार को होने वाले बीएमसी चुनावों के लिए किया जा रहा है।

ये मशीनें निर्वाचन आयोग की हैं और ‘एम3ए’ प्रकार की हैं। एसईसी के आदेशों के अनुसार, मतों की गिनती कंट्रोल यूनिट (सीयू) को बैलेट यूनिट (बीयू) से जोड़कर की जानी चाहिए, और ‘पाडू’ का उपयोग केवल तकनीकी खराबी के दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।

आदेश में कहा गया कि ‘पाडू‘ मशीन का उपयोग करके मतों की गिनती बीईएल के तकनीशियनों की उपस्थिति में की जानी चाहिए। आयोग के मुताबिक 140 ‘पाडू’ मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। एसईसी ने बताया कि उसके निर्देशों के अनुसार, बीएमसी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए ‘पाडू’ मशीन का प्रदर्शन किया है। इससे पहले दिन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे)प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य निर्वाचन आयोग पर ‘पाडू’ के बारे में राजनीतिक दलों को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया था।

Web Title: BMC Election Padu Display Units What is Printing Auxiliary Display Unit Will be used in BMC elections how will it work