BMC 2026: "...उनको वोट मतलब पाकिस्तान में बैठे अब्बा को वोट", बीजेपी के नितेश राणे ने शिवसेना (यूबीटी) पर बरसे, VIDEO

मुंबई: बहुप्रतीक्षित बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और राज्य की दूसरी नगर पालिकाओं के चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता यह पक्का कर रहे हैं कि वोटरों तक पहुंचने में कोई कसर न छोड़ी जाए। बीजेपी नेता और राज्य सरकार में मंत्री नितेश राणे ने सोमवार को मुंबई में चुनाव प्रचार करते हुए कहा, "UBT को दिया गया वोट पाकिस्तान में बैठे उनके अब्बा को दिया गया वोट होगा।"

मतदाताओं को संबोधित करते हुए राणे ने कहा, "ये मराठी के नाम पे, ऐप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बताना है। हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना उसको इन लोगों को खुश करना है।"

"यूबीटी हो मशाल हो, उनको वोट मतलब, पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट।" राणे ने कहा, "मराठी के नाम पर, वे हिंदू लोगों को विभाजित कर रहे हैं और ऐसा करके वे पाकिस्तान में बैठे अपने अब्बा को प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यूबीटी को वोट पाकिस्तान में बैठे उनके अब्बा को वोट है।"

Watch: Maharashtra Minister Nitesh Rane says, "In the name of Hindi and Marathi, these brothers are dividing Hindu people, and by doing so they want to impress their Abba sitting in Pakistan. That is why I say a vote to UBT is a vote for their Abba sitting in Pakistan"



वोटिंग की तारीख

BMC चुनाव और राज्य में अन्य नगर निकाय चुनाव 15 जनवरी को एक ही चरण में होंगे, और वोटों की गिनती और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे।

