Blood Moon Lunar Eclipse 2025: आज जल्द ही, आसमान में खून सा लाल दिखाई देगा चंद्रमा, जानें कब, कहां और कैसे देखें

Blood Moon Lunar Eclipse 2025: शनिवार को मुंबई का क्षितिज एक प्राकृतिक रंगमंच में बदल जाएगा, जब शहर एक दुर्लभ पूर्ण चंद्रग्रहण देखेगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। यहां के लोग चंद्रमा को पृथ्वी की छाया में पूरी तरह से डूबते हुए एक अद्भुत लाल रंग में बदलते हुए देख पाएँगे, जिससे यह मुंबई में सबसे प्रतीक्षित चंद्र ग्रहण घटनाओं में से एक बन जाएगा।

मुंबई में ग्रहण का समय

यह खगोलीय घटना भारतीय समयानुसार रात 8:57 बजे उपछाया चरण के साथ शुरू होगी। पूर्ण ग्रहण 8 सितंबर को रात 11:00 बजे से रात 12:22 बजे तक दिखाई देगा। इस दौरान, चंद्रमा गहरे लाल रंग में चमकेगा, जो मुंबईवासियों के लिए एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करेगा।

मुंबई के खगोल विज्ञान क्लब और आकाश-दर्शन समूह मरीन ड्राइव, जुहू बीच, शिवाजी पार्क और शहर भर के खुले छतों पर सामुदायिक कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं। हालाँकि किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है, दूरबीन या टेलीस्कोप इस अनुभव को और भी जादुई बना देंगे। इस खगोलीय आश्चर्य को देखने के लिए परिवारों, जोड़ों और खगोल विज्ञान के शौकीनों के बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की उम्मीद है।

यह विशेष क्यों है?

यह 2025 का चंद्र ग्रहण चंद्रमा के उपभू (पेरिगी) के साथ मेल खाता है, जब वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। परिणामस्वरूप, चंद्रमा आकाश में थोड़ा बड़ा और चमकीला दिखाई देगा, जिससे दृश्यात्मक नज़ारा और भी गहरा हो जाएगा। रक्तिम चंद्रमा की घटना लंबे समय से आकाश-दर्शकों को आकर्षित करती रही है, इसकी ज्वलंत चमक रहस्य, सौंदर्य और ब्रह्मांडीय संरेखण का प्रतीक है।

एक यादगार रात

अपनी चमकदार रोशनी और बेचैन गति के लिए मशहूर शहर में, चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ विराम का अनुभव कराता है। कल रात, मुंबईवासी विस्मय से एकजुट होकर, ब्रह्मांड के सबसे नाटकीय दृश्यों में से एक को देखते हुए, एक साथ ऊपर की ओर देखेंगे।

इस सितंबर में मुंबई में चंद्र ग्रहण न केवल एक खगोलीय घटना का वादा करता है, बल्कि रात के आकाश के नीचे एक अविस्मरणीय साझा अनुभव का भी वादा करता है।

