बीजेपी के सत शर्मा ने जम्मू और कश्मीर में राज्यसभा सीट जीतकर उमर अब्दुल्ला को दिया बड़ा झटका, जानिए कौन हैं वह?

नई दिल्ली: आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में हुए पहले राज्यसभा चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सत शर्मा चौथी सीट पर जीत गए, जो केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है।

सत शर्मा कौन हैं?

सत शर्मा, जो अभी जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष हैं, का राजनीतिक करियर लंबा और अलग-अलग तरह का रहा है। वह पहले जम्मू और कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और 2014 में जम्मू पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य चुने गए थे। शर्मा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, वह 1986 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो बने थे। जम्मू में एक डोगरा ब्राह्मण परिवार में जन्मे, उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से जुड़े जी.जी.एम. साइंस कॉलेज से B.Sc. की डिग्री हासिल की है।

हाल ही में हुए जम्मू और कश्मीर विधान सभा चुनावों के दौरान, शर्मा को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट नहीं दिया गया था। इसके बाद, उन्हें BJP की राज्य इकाई का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे इस क्षेत्र में उनकी लीडरशिप की भूमिका और मज़बूत हुई।

NC नेताओं ने तीन सीटें जीतीं

नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) गठबंधन ने अपना दबदबा बनाए रखा, जिसमें JKNC के नेता चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद किचलू और शमी ओबेरॉय ने शुरुआती जीत हासिल की। ​​रमज़ान ने श्रीनगर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में हुए चुनावों में 58 वोट जीते, जहाँ 88 में से 86 विधायकों ने वोट डाले, जिसमें हिरासत में लिए गए विधायक महराज मलिक ने पोस्टल बैलेट से वोट दिया। कांग्रेस, PDP, CPI(M), AIP और छह निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से, NC गठबंधन ने 88 सदस्यों वाली असेंबली में अपनी मज़बूत स्थिति को फिर से साबित करते हुए निर्णायक बहुमत हासिल किया।

BJP ने एक अहम सफलता हासिल की

चौथी सीट, जिस पर NC के इमरान नबी डार और BJP के सत शर्मा के बीच मुकाबला था, उसमें शर्मा ने डार के 22 वोटों के मुकाबले 32 वोट जीतकर जीत हासिल की। ​​यह जीत न केवल आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में BJP की पहली राज्यसभा सीट है, बल्कि यह इस क्षेत्र में पार्टी के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाती है। इससे पहले, शमशेर सिंह मन्हास 2015 से 2021 तक राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर से BJP के एकमात्र प्रतिनिधि थे।

राजनीतिक असर

शर्मा की जीत आर्टिकल 370 के बाद के जम्मू और कश्मीर में एक बदले हुए राजनीतिक माहौल का संकेत देती है। NC को पहले चारों राज्यसभा सीटों पर जीत का भरोसा था, इसके बावजूद BJP की जीत यह दिखाती है कि वह NC के मज़बूत गठबंधन को चुनौती दे सकती है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में और भी ज़्यादा मुकाबला वाली राजनीति का माहौल बनेगा।

