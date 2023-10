केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बयान- "भारत में रहना है तो 'भारत माता की जय' बोलना होगा"

Highlights केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने शनिवार को कहा कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं उन्हें 'भारत माता की जय' कहना चाहिए। चौधरी शनिवार को हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में बोल रहे थे।

हैदराबाद: केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने शनिवार को कहा कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं उन्हें 'भारत माता की जय' कहना चाहिए। चौधरी शनिवार को हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने हैदराबाद में जन प्रतिनिधियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए और राज्य में राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार बनानी चाहिए।

उन्होंने कहा, जो लोग भारत में कहते हैं कि वे 'भारत माता की जय' नहीं बोलेंगे, वे नरक में जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा, "भारत में रहना है, तो 'भारत माता की जय' बोलना होगा।" उन्होंने पूछा, "भारत में रहते हुए क्या आप 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' कहेंगे?" उन्होंने आगे कहा कि 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' कहने वालों के लिए ही देश में जगह है।

If you want to live in India, you have to say 'Bharat Mata ki Jai': Union Minister Kailash Choudhary at BJP event in Hyderabad