दिग्विजय सिंह को भाजपा ने बताया दिखावटी उम्मीदवार, अध्यक्ष पद के चुनाव पर कहा- कोई नहीं मानता कि चुनाव फिक्स नहीं है

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव का नामांकन पत्र लिया और कहा कि वह संभवतः शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूछा कि क्या कोई मानता है कि फिक्स मैच एक चुनाव है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ट्वीट कर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।

गहलोत को प्रॉक्सी नंबर 1 बताते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूछा कि क्या गहलोत को आलाकमान के 'बेवफाई' के कारण बाहर बैठने के लिए कहा गया है और 'डमी उम्मीदवार' दिग्विजय सिंह को अंदर रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने ट्वीट कर ये भी लिखा कि क्या गहलोत अब अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि परिवार उनसे नाराज है? कौन मानता है कि यह फिक्स मैच एक चुनाव है?

So handpicked proxy No. 1 Ashok Gehlot is out of favour after his bewafai to high command & the next convenient “dummy candidate” Digvijaya Singh is in? Won’t Gehlot get to file his nomination now that Parivar is upset with him? Who believes this fixed match is an election 😂

यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, "गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने से पहले बगावत कर दी थी, लेकिन दिग्विजय सिंह एक खतरनाक ग्राहक हैं, जो चुपचाप चुने जाने की प्रतीक्षा करेंगे और फिर अपनी चाल चलेंगे। याद रखें कि उनका भी एक बेटा है जिसे बसाना है और गांधी परिवार को हाशिए पर रखना पहला कदम होगा।"

Gehlot was naive to have revolted before getting elected as Congress President but Digvijaya Singh is a dangerous customer, who will quietly wait to get elected and then make his moves… Remember he too has a son to settle and marginalising the Gandhis would be the first step...