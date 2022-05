‘थाने में बीजेपी कार्यकताओं का आना मना है’, मेरठ थाने के बाहर लगे पोस्टर को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, जानें पूरा मामला

Highlights अखिलेश यादव का एक फेसबुक पोस्ट आजकल खूब वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में वे मेरठ की एक थाने का एक फोटो शेयर किए हुए हैं। फोटो में यह लिखा हुआ है कि 'भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है।'

Akhilesh Yadav Facebook Viral Post:उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) का एक फेसबुक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। उनके द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट में एक फोटो दिख रहा है जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे यह लिखा हुआ है कि 'भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है'। इस पोस्टर को लेकर बवाल शुरु हुआ है। इस पोस्टर को थाने के बाहर लगाया गया है जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस पोस्टर में थाना प्रभारी का नाम भी लिखा हुआ दिखाई मिल रहा है। अखिलेश यादव द्व्रारा इस पोस्ट को शेयर करने के बाद लोगों ने भी खूब प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह पोस्ट फेसबुक के साथ ट्विटर पर भी शेयर किया है।

अखिलेश यादव ने इस फोटो को शेयर करते हुए भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, "ऐसा पहली बार हुआ है इन पांच-छह सालों में, सत्तापक्ष के लोगों का आना मना हुआ थानों में, ये है उप्र की BJP सरकार का बुलंद इकबाल!" अखिलेश यादव का यह पोस्टर देखते ही देखते वायरल हो गया था।

Meerut, UP | Poster, reading 'BJP workers prohibited from coming to PS' seen on wall of Medical PS.



SP City says, "Some anti-social elements wanted to put pressure on PS over a dispute b/w a woman & her brother-in-law. When PS didn't relent, they became violent & put up banner." pic.twitter.com/qkackAtH5x