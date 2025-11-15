भाजपा ने आरके सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से किया बर्खास्त, एक सप्ताह के भीतर मांगा स्पष्टीकरण

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की शानदार जीत के एक दिन बाद, भाजपा ने शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को "पार्टी विरोधी" गतिविधियों के लिए निलंबित कर दिया, और उन्हें यह बताने के लिए एक सप्ताह का समय दिया कि उन्हें पार्टी से क्यों न निष्कासित किया जाए। आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह पार्टी की आंतरिक गतिशीलता से अपनी असहमति के बारे में मुखर रहे थे और उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडी(यू) नेता अनंत सिंह सहित कई एनडीए नेताओं की आलोचना की थी।

उन्होंने चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था के मुद्दों से निपटने के चुनाव आयोग के तरीके पर भी सवाल उठाए थे। भाजपा के निलंबन नोटिस में कहा गया है कि सिंह की गतिविधियों से पार्टी को नुकसान हुआ है और यह गंभीर अनुशासनहीनता के अंतर्गत आता है। सिंह के साथ, दो अन्य नेताओं, एमएलसी अशोक अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को भी इसी तरह के कारणों से निलंबित कर दिया गया है।

पत्र में लिखा था, "श्री राज कुमार सिंह जी, पूर्व सांसद, आरा, आपकी गतिविधियाँ पार्टी विरोधी और अनुशासनहीन व्यवहार की श्रेणी में आती हैं। पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि इससे संगठन को नुकसान पहुँचा है। इसलिए, निर्देशों के अनुसार, आपको पार्टी से निलंबित किया जा रहा है और कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा जा रहा है कि आपको पार्टी से क्यों न निष्कासित कर दिया जाए।"

यह कार्रवाई बिहार चुनाव परिणामों के बाद भाजपा द्वारा उठाया गया पहला बड़ा अनुशासनात्मक कदम है, जो आंतरिक अनुशासन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस महीने की शुरुआत में, सिंह ने दावा किया था कि राज्य सरकार एक बिजली परियोजना से जुड़े 62,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार घोटाले में शामिल है।

उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर संबंधित दस्तावेज़ भी पोस्ट किए थे। सिंह ने चुनाव आयोग से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का भी आग्रह किया था, और इस स्थिति को चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन दोनों की ओर से "विफलता" बताया था।

उन्होंने चुनाव के दौरान सशस्त्र वाहनों के बड़े काफिले की आवाजाही की निंदा की और इसे लोकतांत्रिक मानदंडों का घोर उल्लंघन बताया और इसमें शामिल अधिकारियों और प्रभावशाली उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले पर बोलते हुए, आरके सिंह ने कहा था, "चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। यह चुनाव आयोग और जिला प्रशासन दोनों की विफलता है। चुनाव के दौरान यह बेहद चिंताजनक और अस्वीकार्य है।"

उन्होंने आगे कहा, "सशस्त्र वाहनों के बड़े काफिले की मौजूदगी आचार संहिता का खुला उल्लंघन करती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मखौल उड़ाती है... ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय अधिकारियों और प्रभावशाली उम्मीदवारों सहित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए..."

बिहार के आरा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार के सांसद और पूर्व बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह 2024 के आम चुनावों में अपनी सीट हार गए।

