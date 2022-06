Nupur Sharma: बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से किया निलंबित

Highlights नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से किया गया निलंबित निलंबित होने वाले नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया हैड हैं

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निलंबित कर दिया है। रविवार को पार्टी ने यह कार्रवाई की है। नुपुर शर्मा को पार्टी से छह साल के लिए निलंबित किया गया है। पार्टी ने नुपुर शर्मा के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि उनके विचार विभिन्न मामलों पर पार्टी की स्थिति के विपरीत हैं।

पार्टी ने कहा कि नुपुर शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के संविधान का नियम 10 (अ) तोड़ा है। ऐसे में उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है। नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया हैड हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए कथित विवादास्पद बयान पर पार्टी ने बयान जारी किया था।

पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान से किनारा करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। भाजपा किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। पार्टी की ओर से यह कहा गया था। बीजेपी की ओर से यह कहा गया था कि पार्टी किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है।

Citing her views "contrary to the Party's position on various matters," BJP suspends Nupur Sharma from the party with immediate effect pic.twitter.com/JBN3R7wLxY