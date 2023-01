श्रीनगर: लाल चौक पर तिरंगे से ऊंचा कटआउट लगाने पर भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- ये वंशवादी पार्टी के डीएनए में है...

Highlights केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी के कटआउट के आकार को लेकर उनपर निशाना साधा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत लाल चौक के ऐतिहासिक क्लॉक टॉवर पर तिरंगा फहराया राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कल श्रीनगर में यात्रा का अंतिम पड़ाव पूरा किया।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कटआउट के आकार को लेकर उनपर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर ने कहा, "पूरी तरह से निंदनीय है कि एक पार्टी का तथाकथित नेता राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा, लेकिन ध्वज संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए अपना खुद का कटआउट लगाकर जिसने ध्वज को ढक लिया।"

In a way, it's a demonstration of psychology of a dynast, where for him his image&picture & his name on schemes or his father's name on schemes or his grandmother's name on schemes takes precedence over National Flag & what is right for the country: Union Min Rajeev Chandrasekhar

उन्होंने कहा, "एक तरह से यह एक वंशवाद की मानसिकता का प्रदर्शन है, जहां उनके लिए उसकी छवि और तस्वीर और योजनाओं पर उनका नाम या योजनाओं पर उसके पिता का नाम या योजनाओं पर उसकी दादी का नाम राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर है और देश के लिए क्या सही है।" आगे इस बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "अगर मैं इस तरह की चीजें करता हूं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी।

I'd be very embarrassed if I were to do things like this. But I guess, it's in DNA of dynastic party that even when you are hoisting National Flag, you want to overwhelm that flag & violate the Flag Code by putting your own cutout behind the flag: Union Min Rajeev Chandrasekhar