2024 के चुनाव में भाजपा को विपक्ष में बैठना होगा, उन्हें इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए: शशि थरूर

Highlights हमारी पार्टी को बदलाव की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि मेरे द्वारा वह बदलाव होगा कहा, 2024 के लिए भाजपा को विपक्ष का हिस्सा बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए उन्होंने कहा- कांग्रेस पार्टी ने देश को अच्छी तरह से चलाया है, हमारे पास अनुभवी लोग हैं

मुंबई:कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और पार्टी में बदलाव की मांग मुखरता से करने वाले नेता शशि थरूर ने एकबार फिर से कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस में बदलाव की आवश्यकता है। रविवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, हमारी पार्टी को बदलाव की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि मेरे द्वारा वह बदलाव होगा।

थरूर ने कहा, बीजेपी को विपक्ष का हिस्सा बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद उन्हें वहीं बैठना होगा। उन्होंने कहा, लोग भाजपा सरकार में असंतुष्ट हैं, लेकिन चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो और मजबूती दिखाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। साथ ही कहा, हमारे देश में नफरत फैलाई जा रही है।

Mumbai | Our party (Congress) needs change and I feel I am the one who will be the catalyst of change: Congress presidential candidate Shashi Tharoor pic.twitter.com/6qy5mXHqfa

उन्होंने कहा इन सब मुद्दों को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को अच्छी तरह से चलाया है। हमारे पास अनुभवी लोग हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि वोटर्स को कि हम कामयाब हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा, 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 में दोनों बार हमें 19 फीसदी वोट हासिल हुए।

उन्होंने आगे कहा कि 19 प्रतिशत वोट से हम सत्ता में वापस आने वाली नहीं हैं। ऐसे में हमें मजबूती दिखाते हुए वोटर्स को अपने पास वापस लेकर आना है जो पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे पास नहीं थे। पार्टी में आत्म-विश्वास होना चाहिए जिससे कि लोग हम पर विश्वास कर सकें।

उधर, दिल्ली में कांग्रेस पद के दूसरे उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं लड़ना चाहता हूं क्योंकि देश में हालात खराब हैं... सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां कमजोर हो रही हैं। उनसे लड़ने के लिए मेरे पास शक्ति होनी चाहिए। इसलिए प्रतिनिधिमंडल की सिफारिश पर चुनाव लड़ रहा हूं।

Delhi | I want to fight because the condition in the country is bad... Agencies like CBI, ED are weakening. To fight them I need to have power. That is why, on the recommendation of delegations, I m fighting the polls: Congress presidential candidate Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/CSdWBCidfA