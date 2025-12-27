नितिन नबीन को नया बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा 20 जनवरी तक, रिपोर्ट का दावा
By रुस्तम राणा | Updated: December 27, 2025 18:01 IST2025-12-27T18:01:28+5:302025-12-27T18:01:28+5:30
बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों को इस मौके पर दिल्ली में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल जनवरी 2026 से जनवरी 2029 तक होगा।
नई दिल्ली: पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 15 जनवरी के बाद सभी राज्यों के बीजेपी प्रमुखों को दिल्ली बुलाया जा सकता है। सूत्रों ने ANI को बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच पूरी होने की उम्मीद है। नितिन नबीन को नया बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा 20 जनवरी तक होने की संभावना है। बीजेपी शासित आधे से ज़्यादा राज्यों में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें 37 में से 29 राज्यों ने अपने आंतरिक चुनाव पूरे कर लिए हैं।
इन राज्यों के प्रदेश प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए नामांकन पत्रों का एक सेट जमा करेंगे। नामांकन पत्रों का दूसरा सेट बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा दाखिल किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नितिन नबीन का समर्थन करने वाले नामांकन पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी हस्ताक्षर होंगे।
नितिन नवीन के नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने की उम्मीद
चूंकि नितिन नवीन अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने की उम्मीद है, इसलिए बीजेपी के मुख्य चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण द्वारा नॉमिनेशन की जांच के बाद जल्द ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
नितिन नवीन का कार्यकाल 2029 के बाद भी बढ़ाया जा सकता है
2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए उनका कार्यकाल उस साल के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी द्वारा 45 साल के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करना पार्टी का युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर फोकस दिखाता है।
पटना में पार्टी सहयोगियों ने नितिन नवीन का सम्मान किया
बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का मंगलवार को पटना में राज्य मुख्यालय में पार्टी सहयोगियों ने सम्मान किया। राज्य की राजधानी में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नवीन, देर शाम बीरचंद पटेल मार्ग स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी की बिहार इकाई के प्रमुख संजय सरावगी ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता और मधुबनी पेंटिंग का एक नमूना भेंट किया।
इस मौके पर बिहार के बीजेपी सांसदों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद थे, साथ ही उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जैसे राज्य विधानमंडल के सदस्य भी मौजूद थे।