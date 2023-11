Telangana Elections 2023: भाजपा ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की

Highlights भाजपा ने लाल बहादुर नगर से सामा रंगा रेड्डी, मेडक से पांजा विजय कुमार को उम्मीदवार बनाया है मुशीराबाद से पूसा रेड्डी, सनतनगर से मैरी शशिधर रेड्डी और हुजूरनगर से चल्ला श्रीलता रेड्डी को मैदान में उतारा है भाजपा की 52 उम्मीदवारों की पहली सूची में इसके पूर्व तेलंगाना अध्यक्ष बंदी संजय कुमार सहित तीन लोकसभा सांसदों का नाम शामिल है

हैदराबाद: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को 35 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भाजपा ने लाल बहादुर नगर से सामा रंगा रेड्डी, मेडक से पांजा विजय कुमार, मुशीराबाद से पूसा रेड्डी, सनतनगर से मैरी शशिधर रेड्डी और हुजूरनगर से चल्ला श्रीलता रेड्डी को मैदान में उतारा है।

सीईसी द्वारा अंतिम विकल्प चुनने से पहले संभावितों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए शाह और नड्डा ने राज्य के पार्टी नेताओं के साथ व्यापक बैठकें की हैं। भाजपा बीआरएस शासित तेलंगाना में सत्ता में आने के लिए जोरदार प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस भी यहां वापसी की उम्मीद में है।

भाजपा की 52 उम्मीदवारों की पहली सूची में इसके पूर्व तेलंगाना अध्यक्ष बंदी संजय कुमार सहित तीन लोकसभा सांसदों का नाम शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और साध्वी निरंजन ज्योति सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने हाल ही में राज्य के विभिन्न हिस्सों में भाजपा की प्रचार रैलियों को संबोधित किया है।

Bharatiya Janata Party (BJP) releases a list of 35 candidates for the ensuing General Elections to the Legislative Assembly of Telangana. pic.twitter.com/JgnZQnqr7C