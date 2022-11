हिमाचल चुनाव: भाजपा ने जारी किया 11 सूत्री घोषणापत्र, सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता का वादा

Highlights भगवा पार्टी पहाड़ी राज्य में सत्ता में वापसी करने पर यूसीसी को लागू करेगी सरकारी नौकरी समेत राज्य में आठ लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे गांवों को पक्की सड़कों और हर मौसम में चलने वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा

शिमला: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र को जारी किया है। भगवा पार्टी ने रविवार को जारी किए अपने 'भाजपा संकल्प पत्र 2022' में जनता से 11 वादे किए हैं। इस दौरान नड्डा ने कहा, "भाजपा ने न केवल उन लक्ष्यों को महसूस किया, जो उसने किए थे, बल्कि उन लक्ष्यों को हासिल किया, जिनका उसने वादा नहीं किया था।"

भाजपा के संकल्प पत्र में सबसे अहम बात है कि पार्टी पहाड़ी राज्य में सत्ता में वापसी करने पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करेगी। उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाएगी। इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा।"

