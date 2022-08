BJP: भाजपा ने गडकरी, शिवराज को संसदीय बोर्ड से हटाया, येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, सुधा यादव शामिल, देखें लिस्ट

Highlights इकबाल सिंह लालपुरा, सत्यनारायण जटिया और के लक्ष्मण को शामिल किया गया है। भाजपा ने पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) के सदस्यों की सूची जारी की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को शामिल किया गया।

नई दिल्लीः भाजपा ने संसदीय बोर्ड बड़ा बदलाव किया है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से हटा दिया है और इकबाल सिंह लालपुरा, सत्यनारायण जटिया और के लक्ष्मण को शामिल किया गया है।

भाजपा ने शीर्ष संगठन निकाय संसदीय बोर्ड में बी एस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, सुधा यादव को शामिल किया है। भाजपा ने पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) के सदस्यों की सूची जारी की। समिति में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को शामिल किया गया।

BJP releases a list of members of the party's Central Election Committee (CEC).



Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis included in the Committee. pic.twitter.com/wvUJAvoNzA