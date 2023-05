अंबाला से भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया का निधन, चंडीगढ़ पीजीआई में थे भर्ती, सीएम खट्टर ने जताया दुख

By अनिल शर्मा | Published: May 18, 2023 08:53 AM

कटारिया के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शोक व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया- पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एवं अंबाला से सांसद श्री रतन लाल कटारिया जी के निधन से मन अत्यंत दुःखी है।

