BJP MLA Arvind Giri: चलती कार में बीजेपी विधायक अरविंद गिरि की हार्ट अटैक से मौत, मीटिंग के लिए लखनऊ जा रहे थे, 5वीं चुने गए थे

लखीमपुर खीरीः गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अरविंद गिरि की मंगलवार को उस समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई जब वह अपनी कार से लखनऊ जा रहे थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि गोला गोकर्णनाथ के तीरथ इलाके के रहने वाले गिरि (65) के परिवार में उनकी पत्नी सुधा गिरि, दो बेटे और दो बेटी हैं।

पार्टी नेताओं के अनुसार, गिरि अपनी कार से लखनऊ जा रहे थे और उन्हें बेचैनी महसूस हुई और उन्हें सिधौली के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने पार्टी के विधायक गिरि के आकस्मिक निधन की पुष्टि की और शोक व्यक्त किया।

Uttar Pradesh | BJP MLA from Gola Gokaran Nath, Lakhimpur Kheri Arvind Giri died of a heart attack in Sitapur while he was being taken to Lucknow for treatment



