मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, भाजपा के ये नेता एवं पूर्व मंत्री हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल

By भाषा | Published: May 2, 2023 07:16 AM

भाजपा छोड़ने वाली बात को लेकर सवाल पूछे जाने पर बीजेपी नेता दीपक जोशी ने कहा है कि ‘‘मेरे पिताजी अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे और मैं अपने पिता की विरासत को आगे ले जाऊंगा।’’

फोटो सोर्स: Twitter @deepakjoshi_min

Next