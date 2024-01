BJP Manifesto 2024: आप बताएं... बीजेपी का घोषणा पत्र कैसा हो, युवा ही गाइड करेंगे, देश बनाने के लिए आगे आइए, आप भागीदारी कीजिए..., देखें वीडियो

Highlights स्थिर सरकार होती है तो देश बड़े फैसले लेता है। दशकों से लटकी हुई समस्याओं को सुलझाकर आगे बढ़ता है। पूर्ण बहुमत की सरकार के फायदे...

BJP Manifesto 2024: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणापत्र के लिए बृहस्पतिवार को देश के युवाओं से सुझाव देने का आग्रह किया। भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की ओर से राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित ‘नमो नवमतदाता सम्मेलन’ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि श्रेष्ठ सुझाव साझा करने वाले चुनिंदा लोगों से वह व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। उन्होंने युवा मतदाताओं से कहा, ‘‘आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का घोषणापत्र कैसा होना चाहिए, खासकर युवाओं के लिए उसमें क्या होना चाहिए... इससे जुड़े सुझाव नमो ऐप पर आप मुझे भेज सकते हैं।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि वह मतदान से पहले ही युवाओं की भागीदारी चाहते हैं।

PM Shri @narendramodi 's address at Namo Navmatdata Sammelan. #MeraPehlaVoteModiKo https://t.co/YE6MpJEtHW

उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा, ‘‘आइए, देश को बनाने के लिए आगे आइए..आप भागीदारी कीजिए... मैं चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र में देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी हो। भारत के युवा ही भाजपा के संकल्प पत्र को गाइड करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, सरकार और लोगों के बीच सहयोग की भावना को मजबूत करती है। उन्होंने कहा, ‘‘आपके सुझावों में जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, जो संभव लगेंगे... ऐसे युवाओं से मैं मिलकर के भी विस्तार से बात करूंगा।’’

प्रधानमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की ओर से विशेषकर शहर के लोगों और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान कर एक उदाहरण प्रस्तुत करने के आह्वान का जिक्र किया और कहा कि युवाओं का काम समाज को मतदान के लिए जागरुक करने का भी है।

PM Shri @narendramodi launches various development projects in Bulandshahr, UP. https://t.co/GyzhgKjY9E