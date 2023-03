ब्रिटेन दौरा: भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा- पाकिस्तानी शख्स के साथ मंच साझा करने पर कांग्रेस दे स्पष्टीकरण

Highlights भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने फोटो ट्वीट कर कहा है कि पाकिस्तानी के साथ मंच शेयर करने पर कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा है। ऐसे में जिस भाजपा नेता द्वारा जिस पाकिस्तानी शख्स की जिक्र किया जा रहा है वह कथित तौर पर कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रो-वाइस चांसलर है।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें ट्वीट कर भाजपा नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कई सवाल खड़े किए है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह ब्रिटेन यात्रा के दौरान एक मंच पर खड़े है और उनके साथ कथित तौर पर एक पाकिस्तानी शख्स को भी स्टेज शेयर करते हुए देखा गया है।

ऐसे में फोटो को ट्वीट कर भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को घेरा है और स्टेज साझा करने के लिए सवाल भी खड़ा किया है। आपको बता दें कि हाल में कांग्रेस नेता ब्रिटेन की यात्रा पर थे, इस दौरान उन्होंने यह आरोप लगाया था कि भारत में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। यह नहीं अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई और आरोप भी लगाए है।

दरअसल, भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने फोटो ट्वीट कर राहुल गांधी के आरोप पर सवाल उठाया है और कहा है कि एक कथित पाकिस्तानी के साथ स्टेज शेयर करने को लेकर कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘राहुल गांधी न सिर्फ भारत में विदेशी दखल की मांग कर रहे हैं और विदेशी धरती से हमारे देश की संप्रभुता पर हमला कर रहे है। बल्कि अब इसे देखिए! कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।’

Not only was Rahul Gandhi demanding foreign intervention into India & attacking our sovereignty on foreign soil but look at this now! Apparently he was sharing stage with Kamal Munir a Pakistani while he was undermining India & Indian institutions



