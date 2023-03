बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने अल्लाह और अजान को लेकर दिया विवादित बयान, कहा- कोई शक नहीं जल्द ही माइक से आवाज देना हो जाएगा खत्म

Highlights बीजेपी नेता ईश्वरप्पा का एक विवादित बयान सामने आया है। नेता द्वारा अल्लाह को बहरा और अजान से सिर दर्द होने की बात कही गई है। भाजपा नेता ईश्वरप्पा ने यह भी कहा है कि कोई शक नहीं कि जल्द ही माइक से अजान देना बंद हो जाएगा।

बेंगलुरु: अजान को लेकर कर्नाटक में भाजपा नेता ईश्वरप्पा ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अजान की आवाज से मुझे सिर दर्द होता है। यही नहीं उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या अल्लाह बहरा है जो आप माइक पर प्रार्थना करते हो।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा नेता एक सभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान वहां अजान होने लगा था। ऐसे में उन्होंने यह बयान उसी समय दिया है। भाजपा नेता ईश्वरप्पा ने अजान वाले मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसला का भी जिक्र किया है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कोई फैसला आ जाएगा।

मामले में बोलते हुए भाजपा नेता ईश्वरप्पा ने कहा है कि "मैं जहां भी जाता हूं यह (अजान) मेरे लिए सिरदर्द होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। यह आज नहीं तो कल आ ही जाएगा और यह खत्म हो जाएगा।"

Karnataka | Wherever I go this (Azaan) is a headache for me. No doubt this will end soon as there is a SC judgement. PM Modi asked to respect all religions, but I must ask can Allah hear only if you scream on a microphone? : BJP MLA KS Eshwarappa in Mangaluru (12.03) pic.twitter.com/WOBHPExTvm