इस समय देश में भाजपा ही पक्ष और भाजपा ही विपक्ष है - बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी

Highlights बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट चर्चा में भाजपा को पक्ष और विपक्ष दोनो बताया भाजपा पर निशाना साधते रहते हैं स्वामी

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इस समय देश में भाजपा ही पक्ष है और भाजपा ही विपक्ष है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये टिप्पणी टिप्पणी ट्विटर पर की। 23 जुलाई 2022 को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर पर स्वामी ने लिखा, "भारत में आज एक ही राष्ट्रीय स्तर की सत्तारूढ़ पार्टी है, जो बीजेपी है। हिंदुस्तान में मौजूदा समय में एक ही विपक्ष है और वह भाजपा है।"

In India, today there is only one pan India ruling party : BJP. In India, today also there is only one Opposition party : BJP.

सुब्रमण्यम स्वामी की इस टिप्पणी पर कई मजेदार प्रतिक्रियाएं भी आईं। एक यूजर ले लिखा, भाजापा के विपक्ष के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी और वरूण गांधी। एक अन्य यूजर ने लिखा, भारत के अन्य राजनीतिक दल भाजपा से सीख सकते हैं। एक राजनीतिक दल रूप में सबके पास अपना मत, अपने विचार सार्वजनिक मंच पर रखने का अधिकार है। इसके जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, उनके लिए नहीं जो रीढ़वीहिन हैं।

बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी पूर्व कैबिनेट मंत्री, छह बार के पूर्व सांसद, बीजेपी सदस्य व पूर्व प्रोफेसर हैं। हार्वर्ड से इकनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले स्वामी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। कई बार स्वामी अपनी ही पार्टी भाजपा पर जुबानी हमला बोल चुके हैं। स्वामी ट्विटर पर अपने मजेदार और तीखे बयानो के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की। सोनिया से पूछताछ के कारण कांग्रेस नेता बेहद नाराज दिखे और सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मौजूदा मोदी सरकार ने ईडी को 'इडियट' बना दिया है। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा।

सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट कर कहा कि अधीर चौधरी ने ईडी को इडियट्स का नेतृत्व करने वाला बताया है। ऐसा लगता है कि वह भूल गए हैं कि ईडी डायरेक्टर का चयन तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाता है। जिसमें सीजेआई (रमण), पीएम (मोदी), और लोकसभा में विपक्ष के नेता (अधीर चौधरी) होते हैं। इस प्रकार अधीर एक सुपर इडियट हैं।

Adhir Choudhary has called ED as led by idiots. He seems to have forgotten that ED Director is selected by a Committee of three: CJI ( Ramana), PM (Modi), and Leader of Opposition in Lok Sabha ( Adhir Choudhary) . Thus Adhir is a super idiot.