उपचुनाव: भाजपा ने यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की जारी की लिस्ट

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया है। बृहस्पतिवार को बीजेपी द्वारा जारी की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम हैं। इस लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम सबसे ऊपर है। जबकि दूसरे नंबर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है।

Uttar Pradesh | BJP has released the list of star campaigners for by-election to Lok Sabha seat of Mainpuri and Khatauli and Rampur Assembly seats pic.twitter.com/g3zZovE41W