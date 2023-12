BJP government: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी सरकार, 6 उपमुख्यमंत्री, देखें कौन-कौन बना सीएम और स्पीकर, सभी लिस्ट आपके सामने

Highlights युवा चेहरा पर दांव खेलकर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने इन तीन प्रदेश में 6 उपमुख्यमंत्री की घोषणा की है। सभी 6 नेता पहली बार डिप्टी सीएम बनेंगे।

BJP government BJP New CM Face: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधानसभा चुनाव 2023 जीतने के साथ सबकुछ बदल दिया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही नए युवा नेता को आगे किया गया। भाजपा ने युवा चेहरा पर दांव खेलकर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।

नए मुख्यमंत्री-विष्णुदेव साय

उममुख्यमंत्री- अरुण साव और विजय शर्मा

विधानसभा अध्यक्ष- पूर्व सीएम रमन सिंह।

मध्य प्रदेशः

नए मुख्यमंत्री-मोहन यादव

उममुख्यमंत्री- राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा

विधानसभा अध्यक्ष- पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर।

राजस्थानः

नए मुख्यमंत्री-भजन लाल शर्मा

उममुख्यमंत्री-प्रेमचंद बैरवां और दीया कुमारी

विधानसभा अध्यक्ष- वासुदेव देवनानी।

इसके साथ ही भाजपा ने इन तीन प्रदेश में 6 उपमुख्यमंत्री की घोषणा की है। सभी 6 नेता पहली बार डिप्टी सीएम बनेंगे। विधायक प्रेमचंद बैरवां व दीया कुमारी को राजस्थान का उपमुख्यमंत्री नामित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने यहां यह घोषणा की।

उन्होंने बताया कि वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इससे पहले, विधायक दल की बैठक में पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया। छत्तीसगढ़ में अरुण साव और विजय शर्मा उपमुख्यमंत्री होंगे। आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव पर दांव खेला गया और राजस्थान में भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री होंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष होंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को अपने वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष नामित किया। पार्टी नेता शिवराज सिंह चौहान ने ‘एक्स’ पर यह बात कही। निवर्तमान मुख्यमंत्री चौहान ने ‘एक्स’ पर यह भी पोस्ट किया कि प्रदेश में दो उपमुख्यमंत्री होंगे- राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा।

इससे पहले शाम को यहां हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा ने मोहन यादव को अपना नेता चुना, जिससे उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का करीबी माना जाता है। वह तीन बार के विधायक और एक प्रमुख ओबीसी नेता हैं।

#WATCH | "Bhajanlal Sharma has been elected as the leader of the Rajasthan BJP Legislature Party. There will be two Deputy CMs- Diya Singh and Dr. Prem Chand Bairwa. Vasudev Devnani to be the Speaker," says BJP central observer for Rajasthan, Rajnath Singh pic.twitter.com/XyqGKDo40o