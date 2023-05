राहुल गांधी के बयानों से बीजेपी भड़की, अनुराग ठाकुर बोले- उनकी हर यात्रा में भारत का अपमान किया जाता है

Highlights राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों से बीजेपी भड़की राहुल गांधी की हर यात्रा में भारत का अपमान किया जाता है - अनुराग ठाकुर देश का अपमान करने से नहीं चूकते राहुल- अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान रोहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इतना ही नहीं उन्होंने यह तक कह डाला कि मोदी भगवान को भी बता सकते हैं कि क्या करना है। कार्यक्रम में गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस भारत में राजनीति के सभी उपकरणों को नियंत्रित कर रहे हैं।

अब राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए इन बयानों से बीजेपी भड़की हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की हर यात्रा में भारत का अपमान किया जाता है। इस बार की प्रायोजित विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है, जहां वो अपमान तो पीएम मोदी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं चूकते।

#WATCH | During his foreign visits, Rahul Gandhi insults India. PM Modi met almost 24 PMs and Presidents of the world & held over 50 meetings during his foreign visit recently and when the Australian PM said that 'PM Modi is the Boss', Rahul Gandhi could not digest this: Union… pic.twitter.com/8A1jm4DiAd