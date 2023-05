नए संसद भवन की 'ताबूत' से तुलना पर भड़की बीजेपी, बोली- "इन पर देशद्रोह का केस दर्ज हो"

By अंजली चौहान | Published: May 28, 2023 11:44 AM

नए संसद भवन की संरचना में राजद ने साधा निशाना, रविवार को ट्वीट कर संसद भवन की तुलना ताबूत से की। इसके बाद बीजेपी लगातार राजद पर हमलावर है।

फाइल फोटो